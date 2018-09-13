Глушаков: поддерживаю Басту - "Ростов" может сыграть один матч и на старом стадионе

Хавбек "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал ситуацию с проведением концерта Василия "Басты" Вакуленко на "Ростов-Арене"."С Васей я знаком. В Ростове должен быть концерт, он был изначально запланирован, поэтому я поддержу Васю.Думаю никаких проблем не составит провести этот концерт. Могут один матч сыграть и на старом стадионе. Думаю, Вася разрулит ситуацию", — сказал Глушаков.