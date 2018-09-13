Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Глушаков: поддерживаю Басту - "Ростов" может сыграть один матч и на старом стадионе

Хавбек "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал ситуацию с проведением концерта Василия "Басты" Вакуленко на "Ростов-Арене".

"С Васей я знаком. В Ростове должен быть концерт, он был изначально запланирован, поэтому я поддержу Васю.

Думаю никаких проблем не составит провести этот концерт. Могут один матч сыграть и на старом стадионе. Думаю, Вася разрулит ситуацию", — сказал Глушаков.

Россия-24
Теги: Глушаков Ростов
Сегодня, 10:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
14
(4)
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:32) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Какие-то странные у футболиста приоритеты, с Бастой знаком, поэтому на его стороне, а с футболистами, млять, не знаком, могут и там сыграть? И вообще, какое твоё свинячье дело, давать советы в этом вопросе, сами разберутся.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№13 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:01) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
Мда....Глушак всё ниже и ниже падает. Проводницей может ему поработать перед пенсией?

Так он уже в свинью превратился, не замечаешь, что ли?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№12 Написал: makcnmka (Сегодня, 11:45) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Да все это не от хорошей жизни. Настроили стадионов (очень круто, очень нравится самому), НО!!! кто их содержать будет? Государство умыло руки, платить должны клубы, и без того бедствующие, бюджет региона не всегда тянет. Вот и приходится как-то отбивать расходы. На билетах на футбол столько же как на Басте не заработаешь. P.S. Респект Мутко, Медведеву и их шефу)))
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:44) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Я вспомнил!!! Баста - этож Вася Вакуленко, как я мог забыть???
Какой нафик футбол?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Мда....Глушак всё ниже и ниже падает. Проводницей может ему поработать перед пенсией?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: Босх Россия (Сегодня, 11:27) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Да всё там порешали...
пробовать же надо ?
Концерты проводить.
Во всем мире проводят концерты..
6 дней после концерта- достаточный срок для газона...
Надо попробовать.
Никто на Олимп не поедет играть.
Всё нормально будет.
глушак совсем с ума выжил..


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№8 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:26) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Подскажите а кто такой Баста

Конечно, Вася!
Ну, кто его не знает?) (с)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№7 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 11:06) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Подскажите а кто такой Баста
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№6 Написал: Realist2000 (Сегодня, 10:57) #
  • +5
  •  (7)

Теперь понятно почему играть так стал - видно что-то случилось с головой...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: МИНЬОН 61 Ростов-на-Дону (Сегодня, 10:42) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Ростов»
Почему Вася не может спеть на Олимпе
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 10:28) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Я в тебе не сомневался, алкоголик.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Кристоф (Сегодня, 10:24) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так то Глушаков не прав. Другое дело я не понимаю - договореность о концерте на стадионе была и потом клуб решил перенести?
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 10:22) #
  • +5
  •  (7)
online

Бастта может выступить в клубе трикотажной фабрики.

А кто это?


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 10:20) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Ростов»
А Спартак тогда может сыграть один матч в Миллерово? Умник
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.