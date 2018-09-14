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Константин Рауш: в матче с "Локомотивом" мы полны решимости реабилитироваться за два прошлогодних разгрома

Защитник "Динамо" Константин Рауш рассказал о подготовке к матчу с "Локомотивом".

"Мы полны решимости взять реванш за те разгромы (в прошлом сезоне "Динамо" дважды уступило "Локомотиву" со счетом 0:3 и 0:4). У нас была хорошая подготовка. Так что жду хорошей игры.

Сейчас мы неплохо идем в турнирной таблице, и каждая встреча имеет для нас большое значение. А особенно встреча с чемпионом", - цитируют Рауша "Известия".
Теги: Динамо Локомотив Рауш
Сегодня, 10:41
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№3 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 11:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: debil
Лысый пить будешь а баба твоя сделай 2 паса ташаева нет ну хоть кому дрюкните локо этот паровоз не люблю с 70 х катание мяча поперек еще торпедо в пару тягомотина на чернобелом экране деда иди внуков нянчить никакие автопаровело мото возы не помогут и в отрыв никто не убежит изжила тактика себя..70 это молодежненька


Мало что понятно.
Как будто перевели в Гугле с русского на немецкий, после на узбекский и дальше опять на русский...
Регистрация: 14.06.2015 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:16) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Я скажу так,Хохлов кстати поставил Динамо хорошую игру,,а локо похоже во всём копирует нас,правда как мы знаем,копия почти всегда хуже оригинала.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: debil (Сегодня, 10:55) #
  • -2
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Лысый пить будешь а баба твоя сделай 2 паса ташаева нет ну хоть кому дрюкните локо этот паровоз не люблю с 70 х катание мяча поперек еще торпедо в пару тягомотина на чернобелом экране деда иди внуков нянчить никакие автопаровело мото возы не помогут и в отрыв никто не убежит изжила тактика себя..70 это молодежненька
Регистрация: 13.09.2018 [жалоба]
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