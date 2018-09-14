Равиль Сабитов: по игре с "Динамо" возникают опасения за матч "Локомотива" против "Галатасарая"

Бывший защитник "Локомотива" и "Динамо" Равиль Сабитов в интервью дляпрокомментировал итоги матча своих экс-команд в рамках 7-го тура Премьер-Лиги.Мы увидели два абсолютно разных тайма. В ходе первого команды, скорее, присматривались друг к другу, и в ходе первых 45 минут динамовцы предпочитали играть от обороны, сделав ставку на схему 4-5-1. Единственный нападающий гостей Евгений Луценко одиноко бегал в атаке, прессинговал соперников, но помощи ему явно не хватало."Локомотив" хоть и старался как-то наладить атакующие действия, но, видимо, быстро пропущенный мяч с психологической точки зрения на команду повлиял довольно заметно. Намерения атаковать были, но всё как-то вяло, без особых моментов.Во втором тайме игра стала интересней, особенно после удаления Гжегожа Крыховяка. "Динамо" начало атаковать, но и "Локомотив" не стал отсиживаться в меньшинстве в обороне, поэтому мы увидели открытый, волновой футбол.Отсутствие в основе "Локомотива" Джефферсона Фарфана и Фёдора Смолова? Думаю, Юрий Павлович Сёмин принял такое решение исходя из работы футболистов на тренировках. Если говорить об игре Эдера и Смолова, то они оба себя особо как форварды не проявили, поэтому именно тренировочным процессом и можно объяснить выбор тренера в пользу португальца. Они оба сыграли одинаково слабо в московском дерби.Фарфан же очень удачно вышел на замену, атакующие действия "Локомотива" с выходом перуанца стали заметно лучше. Возможно, если бы не удаление Крыховяка, "Локомотив" имел бы больше шансов воспользоваться активностью Фарфана.Динамовцы играли против чемпиона страны, но чемпион пока не набрал ход, команда сегодня играла не агрессивно, и в целом с этим у команды в этом сезоне есть проблемы. Помимо этого, видно, что между игроками "Локомотива" не налажены взаимоотношения, игроки находятся не в лучших физических кондициях. Думаю, "Динамо" сегодня смело могло играть на победу и брать 3 очка. Ничейный результат же говорит о том, что и у "бело-голубых" не всё налажено в вопросе взаимодействий на поле. Да и в целом, сказать о доминировании "Динамо" на поле, даже несмотря на удаление у соперников, тоже нельзя. В целом, для команды это будет непростой сезон.Настрой на внутренний чемпионат и еврокубки всегда разный. Можно вспомнить много историй, когда команда в своём чемпионате шла где-то в середине таблицы, но успешно выступала в еврокубках. Будем надеяться, что всё будет хорошо, что настрой поможет "железнодорожникам" в ЛЧ. А так, по сегодняшней игре, есть опасения за матч с "Галатасарая".