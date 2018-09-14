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Равиль Сабитов: по игре с "Динамо" возникают опасения за матч "Локомотива" против "Галатасарая"

Равиль Сабитов: по игре с "Динамо" возникают опасения за матч "Локомотива" против "Галатасарая"Бывший защитник "Локомотива" и "Динамо" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча своих экс-команд в рамках 7-го тура Премьер-Лиги.

- Об игре:

Мы увидели два абсолютно разных тайма. В ходе первого команды, скорее, присматривались друг к другу, и в ходе первых 45 минут динамовцы предпочитали играть от обороны, сделав ставку на схему 4-5-1. Единственный нападающий гостей Евгений Луценко одиноко бегал в атаке, прессинговал соперников, но помощи ему явно не хватало.

"Локомотив" хоть и старался как-то наладить атакующие действия, но, видимо, быстро пропущенный мяч с психологической точки зрения на команду повлиял довольно заметно. Намерения атаковать были, но всё как-то вяло, без особых моментов.

Во втором тайме игра стала интересней, особенно после удаления Гжегожа Крыховяка. "Динамо" начало атаковать, но и "Локомотив" не стал отсиживаться в меньшинстве в обороне, поэтому мы увидели открытый, волновой футбол.

Отсутствие в основе "Локомотива" Джефферсона Фарфана и Фёдора Смолова? Думаю, Юрий Павлович Сёмин принял такое решение исходя из работы футболистов на тренировках. Если говорить об игре Эдера и Смолова, то они оба себя особо как форварды не проявили, поэтому именно тренировочным процессом и можно объяснить выбор тренера в пользу португальца. Они оба сыграли одинаково слабо в московском дерби.

Фарфан же очень удачно вышел на замену, атакующие действия "Локомотива" с выходом перуанца стали заметно лучше. Возможно, если бы не удаление Крыховяка, "Локомотив" имел бы больше шансов воспользоваться активностью Фарфана.

- О перспективах "Динамо" в текущем сезоне:

Динамовцы играли против чемпиона страны, но чемпион пока не набрал ход, команда сегодня играла не агрессивно, и в целом с этим у команды в этом сезоне есть проблемы. Помимо этого, видно, что между игроками "Локомотива" не налажены взаимоотношения, игроки находятся не в лучших физических кондициях. Думаю, "Динамо" сегодня смело могло играть на победу и брать 3 очка. Ничейный результат же говорит о том, что и у "бело-голубых" не всё налажено в вопросе взаимодействий на поле. Да и в целом, сказать о доминировании "Динамо" на поле, даже несмотря на удаление у соперников, тоже нельзя. В целом, для команды это будет непростой сезон.

- О предстоящей игре "Галатасарай" - "Локомотив":

Настрой на внутренний чемпионат и еврокубки всегда разный. Можно вспомнить много историй, когда команда в своём чемпионате шла где-то в середине таблицы, но успешно выступала в еврокубках. Будем надеяться, что всё будет хорошо, что настрой поможет "железнодорожникам" в ЛЧ. А так, по сегодняшней игре, есть опасения за матч с "Галатасарая".

Rusfootball.info
Теги: Локомотив Динамо Сабитов Галатасарай
Вчера, 22:34
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