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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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В Зеленограде на любительской футбольной площадке произошла трагедия
В Зеленограде 18-летний парень погиб на стадионе из-за упавших на него футбольных ворот.
"Вечером 14 сентября на стадионе в Зеленограде молодые люди играли в футбол. В перерыве игры 18-летний юноша повис на воротах, которые впоследствии на него же и упали. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", — сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
По факту инцидента начата доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ТАСС
"Вечером 14 сентября на стадионе в Зеленограде молодые люди играли в футбол. В перерыве игры 18-летний юноша повис на воротах, которые впоследствии на него же и упали. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", — сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
По факту инцидента начата доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ТАСС
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