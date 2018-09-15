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В Зеленограде на любительской футбольной площадке произошла трагедия

В Зеленограде 18-летний парень погиб на стадионе из-за упавших на него футбольных ворот.

"Вечером 14 сентября на стадионе в Зеленограде молодые люди играли в футбол. В перерыве игры 18-летний юноша повис на воротах, которые впоследствии на него же и упали. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", — сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По факту инцидента начата доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ТАСС
Сегодня, 09:44
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