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Шамиль Газизов: "Уфа" заработала хорошие деньги на продаже Стоцкого и Облякова

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов оценил летнюю трансферную кампанию.

"Оцениваю летнюю трансферную кампанию положительно. Мы хорошо заработали на продаже Стоцкого и Облякова.

Также подписали несколько интересных футболистов, которые имеют потенциал для дальнейшего роста и развития.

Это я говорю про внешний рынок. Что касается внутреннего, мы работали по молодым ребятам, но не получилось их пригласить", - сказал Газизов.

СЭ
Теги: УФА Газизов Стоцкий Обляков
Сегодня, 11:52
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 12:00) #
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Ну, что за Средневековье - развели тут торговлю людьми: "Мы хорошо заработали на продаже Стоцкого и Облякова" ?!
Ну, почему бы не выражаться нормально:
"Мы за переходы Стоцкого и Облякова в другие команды, получили от трансферов неплохую прибыль, и сами футболисты заключили выгодные для себя контракты"
Прекращайте говорит о ПРОДАЖАХ футболистов, у нас в стране торговля людьми Запрещена по закону!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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