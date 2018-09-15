Шамиль Газизов: "Уфа" заработала хорошие деньги на продаже Стоцкого и Облякова

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов оценил летнюю трансферную кампанию."Оцениваю летнюю трансферную кампанию положительно. Мы хорошо заработали на продаже Стоцкого и Облякова.Также подписали несколько интересных футболистов, которые имеют потенциал для дальнейшего роста и развития.Это я говорю про внешний рынок. Что касается внутреннего, мы работали по молодым ребятам, но не получилось их пригласить", - сказал Газизов.