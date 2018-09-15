"Енисей" преподнес памятный подарок Курбану Бердыеву

Главный тренер «Рубина» @fcrk Курбан Бердыев получил подарок от «Енисея» — книгу-альбом с картинами великого красноярского художника Василия Ивановича Сурикова#КультурныйКрасноярск pic.twitter.com/i2N4YX9Stj — ФК «Енисей» (@FCEnisey) September 15, 2018

Футбольный клуб "Енисей" уже по традиции подарил оппоненту подарок. На этот раз счастливчиком стал наставник "Рубина" Курбан Бердыев.Пресс-аташе "львов" вручил специалисту книгу-альбом с картинами красноярского художника Василия СуриковаНапомним, матч 7-го тура РПЛ между "Рубином" и "Енисеем" закончился со счетом 1:0 в пользу казанцев.