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"Енисей" преподнес памятный подарок Курбану Бердыеву

Футбольный клуб "Енисей" уже по традиции подарил оппоненту подарок. На этот раз счастливчиком стал наставник "Рубина" Курбан Бердыев.

Пресс-аташе "львов" вручил специалисту книгу-альбом с картинами красноярского художника Василия Сурикова



Напомним, матч 7-го тура РПЛ между "Рубином" и "Енисеем" закончился со счетом 1:0 в пользу казанцев.
Теги: Енисей Рубин Бердыев
Вчера, 23:50
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