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Александр Бубнов: молодежь ЦСКА радует

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал победу ЦСКА в матче седьмого тура РПЛ с «Уфой» (3:0).

- Армейская молодежь радует! Из-за многочисленных потерь в составе им выпадает шанс проявить себя, и они им пользуются. Хотя, конечно, нельзя сказать, что Виктор Гончаренко бросил в бой необстрелянных игроков. Все они играли за основу, имеют опыт в еврокубках, так что пора себя показывать. В Уфе это удалось даже несмотря на то, что команде пришлось перестраиваться по ходу встречи. Кого бы отметил? Конечно же, Жамалетдинова, который оформил дубль, и Чалова, выполнившего большой объем работы. Хорошо себя проявил Влашич, на своем привычном уровне отыграл Фернандес. В целом серьезных претензий никому предъявить нельзя, — цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Теги: ЦСКА Бубнов
Сегодня, 11:11
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(3)
№14 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:30) #
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  •  (7)
online

Цитата: Spartacus1971
Лучший для РПЛ,ахах,ржу не могу.


Да ради бога, на здоровье. истеричный выдавленный "смех" спартачков всегда забавен.

Цитата: Lols
А педрошка за 12 лямов топ?


Вполне топовый лавочник)))) Судя по цене. Наглядная иллюстрация к поговорке "деньги есть= ума не надо".


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№13 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 12:20) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: Spartacus1971
Кони вы такие смешные,ну вот скажите мне,как может условный игрок стоящий 1-2 млн,быть топовым?

эм, лолшто? что за чушь я только что почитал
Цитата: Spartacus1971
Лучший для РПЛ

статистика показывает что на данный момент он лучший. и спорить с этим сверх дебилизма.
Цитата: Spartacus1971
ахах,ржу не могу.

такая же хрень когда свинные болельщики называли бездарность промеса лучшим игроком а Фернандо лучшим опорником, и вообще спортак лучшей командой, это действительно очень смешно.
Цитата: Spartacus1971
Кони вы такие смешные,ну вот скажите мне,как может условный игрок стоящий 1-2 млн,быть топовым?

А педрошка за 12 лямов топ? smiley smiley от силы ляма 2 стоит smiley



Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№12 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:16) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: Spartacus1971
Гинер беден и купил ноунеймов по дешёвке как на базаре,


Тот , кто мало тратит не "беден", а умен и расчетлив. именно поэтому Гинер - единственный суперменеджер в рос. футболе.

Федун и Миллер - сказочно богаты, а что толку)))) Мозгов то у них от денег не прибавилось. Ежегодно покупают пачки шлака , а потом мучительно от него избавляются. А ЦСКА тем временем 5 лет вообще без стоящих покупок берет призы и играет в ЛЧ.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№11 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:12) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
Цитата: Spartacus1971
Кони вы такие смешные,ну вот скажите мне,как может условный игрок стоящий 1-2 млн,быть топовым?


Топовый ( лучший) на данный момент для ЦСКА и для РПЛ, в условиях того , что ЦСКА летом полностью обновил основ и команда все еще продолжает сыгрываться и искать игру.

Я не говорил про мировой топ, не нужно идиотничать.


Лучший для РПЛ,ахах,ржу не могу.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№10 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:11) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: Spartacus1971
Кони вы такие смешные,ну вот скажите мне,как может условный игрок стоящий 1-2 млн,быть топовым?


Топовый ( лучший) на данный момент для ЦСКА и для РПЛ, в условиях того , что ЦСКА летом полностью обновил основ и команда все еще продолжает сыгрываться и искать игру.

Я не говорил про мировой топ, не нужно идиотничать.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 11:59) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
согласен, на их молодежь приятно смотреть.
лимит-лимит!.. - денег дурных не стало, вот Гинер и указал на своих
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:57) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Медведь Русский
Цитата: Spartacus1971
Белорус вообще гений по вашим словам,хотя играет команда плохо при нём

да, только в прошлом сезоне, он практически без скамейки запасных занял с ЦСКА второе место, дающее прямую путевку в ЛЧ. обойдя в том числе Зенит и Спартак, которые по именам футболистов были значительно сильнее ЦСКА. вот тебе и слабый, как ты говоришь тренер. Хороший тренер должен давать результат. И Гончаренко его дает


Ну начнём с того что,Спартак вам отдал 2 место,идём дальше,Головин был после Промеса лучшим игроком РПЛ+Муса+бразил,это слабый состав?Вы точно разбираетесь в футболе?Я разве сказал что Гончаренко не хороший тренер?Он тренер средний руки,но не больше,как кстати и Карпин,который даже сейчас намного выше в таблице вас,хотя состав у вас сильнее чем у Ростова.Не надо просто преувеличивать заслуги вашего физрука и вашей молодёжи,как раз по таблице вы идёте на своём месте,5-6 места,от чего такой восторг я не понимаю.А ещё вы не играли с топами,где вы окажитесь после этих матчей,думаю где-то с 6-8.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 11:48) #
  • +6
  •  (6)
online

Цитата: Spartacus1971
Белорус вообще гений по вашим словам,хотя играет команда плохо при нём

да, только в прошлом сезоне, он практически без скамейки запасных занял с ЦСКА второе место, дающее прямую путевку в ЛЧ. обойдя в том числе Зенит и Спартак, которые по именам футболистов были значительно сильнее ЦСКА. вот тебе и слабый, как ты говоришь тренер. Хороший тренер должен давать результат. И Гончаренко его дает
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:43) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Кони вы такие смешные,ну вот скажите мне,как может условный игрок стоящий 1-2 млн,быть топовым?Тогда бы все команды мира закупали бы таких дешёвых игроков,Гинер беден и купил ноунеймов по дешёвке как на базаре,а пресса и вы болелы,сделали из них прям звёзд.Белорус вообще гений по вашим словам,хотя играет команда плохо при нём.Я вижу только Чалова и хорвата,остальные не тянут.

Цитата: P. Holmberg
Цитата: Spartacus1971
ак ваш физрук играет в 5 защ,пускай попробует в 4,


Спасибо. Дальше не интересно.

Цитата: Spartacus1971
Эти цифры говорят о том что,бразил не лезит вперёд,он всегда сзади стоит,


Эти цифры говорят о том, что на данный момент Бекао лучший в РПл по отборам и единоборствам. А куда он лезет или не лезет- это уже требования тренера.

Бекао подключается к аоакам и при этом успевает вернуться. При угловых - всегда в чужой штрафной.


Короче с вами всё ясно,если Бекао лучший защ в РПЛ,то я выражаясь футбольным языком,пас.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:40) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: Spartacus1971
ак ваш физрук играет в 5 защ,пускай попробует в 4,


Спасибо. Дальше не интересно.

Цитата: Spartacus1971
Эти цифры говорят о том что,бразил не лезит вперёд,он всегда сзади стоит,


Эти цифры говорят о том, что на данный момент Бекао лучший в РПл по отборам и единоборствам. А куда он лезет или не лезет- это уже требования тренера.

Бекао подключается к аоакам и при этом успевает вернуться. При угловых - всегда в чужой штрафной.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:34) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
Цитата: Spartacus1971
а вот Бекао чем силён?Пасы вперёд не делает,а если делает то на пару метров,а когда делает,чужому.Один в один тоже косячит знатно,пересмотите вчерашний матч.



Голые цифры, ничего личного))))

Бразильский защитник ЦСКА Бекао в победном матче против «Уфы» (3:0) в 7-м туре РПЛ стал лидером поединка по количеству выигранных единоборств (15).

Он вышел на чистое первое место в чемпионате по этому показателю (104 выигранных единоборства всего, 14 в среднем за 90 минут).


Бекао читает игру, как будто ему лет 35)) Напоминает молодого Игнашевича, только более скоростной.

А косяки - это скорее не его косяки, а партнеров по обороне. Он часто кидается подчищать за молодым Черновым. Или за неуспевшим вернуться Марио.


Эти цифры говорят о том что,бразил не лезит вперёд,он всегда сзади стоит,единоборство верху выигрывает чаще,так ваш физрук играет в 5 защ,пускай попробует в 4,тогда и поглядим на Бекао,самое главное это якобы уровень,надо смотреть с топами,это я вам,что бы вы не торопились с выводами.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:30) #
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: Spartacus1971
а вот Бекао чем силён?Пасы вперёд не делает,а если делает то на пару метров,а когда делает,чужому.Один в один тоже косячит знатно,пересмотите вчерашний матч.



Голые цифры, ничего личного))))

Бразильский защитник ЦСКА Бекао в победном матче против «Уфы» (3:0) в 7-м туре РПЛ стал лидером поединка по количеству выигранных единоборств (15).

Он вышел на чистое первое место в чемпионате по этому показателю (104 выигранных единоборства всего, 14 в среднем за 90 минут).


Бекао читает игру, как будто ему лет 35)) Напоминает молодого Игнашевича, только более скоростной.

А косяки - это скорее не его косяки, а партнеров по обороне. Он часто кидается подчищать за молодым Черновым. Или за неуспевшим вернуться Марио.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:26) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
Жама и Федор- молодцы канеш.

Но пока в топах Влашич и Бекао. Еще и Бистрович был, жаль травма. Ждемс возвращения.
Это из новичков, кто быстро влился и стал системным игроком Команды.

Марио и Игорь итак были лидерами.


По Влашичу согласен,а вот Бекао чем силён?Пасы вперёд не делает,а если делает то на пару метров,а когда делает дальние,то,чужому.Один в один тоже косячит знатно,пересмотите вчерашний матч.На 2 этаже нормально играет,стоит своих денег,200 или сколько там тыс,за такие деньги не ждите топов.Вот я вам коням,скажу правду,только Чалов хорош,но он пока с топами не играл,остальные молодые не тянут в основе.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:20) #
  • +2
  •  (4)
online

Жама и Федор- молодцы канеш.

Но пока в топах Влашич и Бекао. Еще и Бистрович был, жаль травма. Ждемс возвращения.
Это из новичков, кто быстро влился и стал системным игроком Команды.

Марио и Игорь итак были лидерами.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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