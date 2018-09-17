Валерий Карпин: на выезде ничья - это удовлетворительно

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч премьер" подвел итоги матча седьмого тура чемпионата России против "Урала" (1:1).- Не знаю. Могла быть ничья, могли выиграть или проиграть. На выезде ничья - это удовлетворительно.