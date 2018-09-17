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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Валерий Карпин: на выезде ничья - это удовлетворительно
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч премьер" подвел итоги матча седьмого тура чемпионата России против "Урала" (1:1).
- Кто был ближе к победе?
- Не знаю. Могла быть ничья, могли выиграть или проиграть. На выезде ничья - это удовлетворительно.
- Кто был ближе к победе?
- Не знаю. Могла быть ничья, могли выиграть или проиграть. На выезде ничья - это удовлетворительно.
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