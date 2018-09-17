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Валерий Карпин: на выезде ничья - это удовлетворительно

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч премьер" подвел итоги матча седьмого тура чемпионата России против "Урала" (1:1).

- Кто был ближе к победе?

- Не знаю. Могла быть ничья, могли выиграть или проиграть. На выезде ничья - это удовлетворительно.
Теги: Карпин Ростов Урал
Сегодня, 19:45
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№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 19:47) #
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Болеет за:
«Ростов»
" Удовлетворительно " это если с Зенитом .


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Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
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