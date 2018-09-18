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Стало известно, кто будет новым капитаном "Спартака"

После отстранения защитника Андрея Ещенко и хавбека Дениса Глушакова от работы с основным составом "Спартака", роль капитана в матче 1-го тура Лиги Европы с "Рапидом", который состоится 20 сентября в Вене, как и во встрече 7-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:2), исполнит защитник Георгий Джикия.

Скорее всего, повязка сохранится у футболиста сборной России и в дальнейшем. Глушаков и Ещенко в столицу Австрии не полетят. Санкции к ним применены в соответствии с распорядком и внутренними документами клуба.

Напомним, что Глушаков был выбран капитаном перед началом этого сезона. При этом главный тренер Массимо Каррера не хотел этого назначения, поскольку после завершения чемпионата страны-2017/18 настаивал на продаже или аренде полузащитника. Но в итоге итальянец решил определить капитана путем голосования, а затем не стал возражать против мнения большинства игроков, хотя Глушаков победил не единогласно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 17:13
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№6 Написал: Илья Хропов (Сегодня, 17:29) #
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online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- http://ня.su/ei2
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот Джикия это лидер,очень рад за него.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 17:23) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: nofrills
ну думаю есть пара команд которые приютят глушака - арсенал или енисей.

только, если им понадобится сплавить тренера))


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:23) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Женёка
При этом главный тренер Массимо Каррера не хотел этого назначения, поскольку после завершения чемпионата страны-2017/18 настаивал на продаже или аренде полузащитника.

Это что ещё за хрень?! Я что то пропустил? Ни разу не видел такой новости!!!


было такое.
в околокоманде.
это правда.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 17:17) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
ну думаю есть пара команд которые приютят глушака - арсенал или енисей.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 17:17) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
При этом главный тренер Массимо Каррера не хотел этого назначения, поскольку после завершения чемпионата страны-2017/18 настаивал на продаже или аренде полузащитника.

Это что ещё за хрень?! Я что то пропустил? Ни разу не видел такой новости!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
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