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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Стало известно, кто будет новым капитаном "Спартака"
После отстранения защитника Андрея Ещенко и хавбека Дениса Глушакова от работы с основным составом "Спартака", роль капитана в матче 1-го тура Лиги Европы с "Рапидом", который состоится 20 сентября в Вене, как и во встрече 7-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:2), исполнит защитник Георгий Джикия.
Скорее всего, повязка сохранится у футболиста сборной России и в дальнейшем. Глушаков и Ещенко в столицу Австрии не полетят. Санкции к ним применены в соответствии с распорядком и внутренними документами клуба.
Напомним, что Глушаков был выбран капитаном перед началом этого сезона. При этом главный тренер Массимо Каррера не хотел этого назначения, поскольку после завершения чемпионата страны-2017/18 настаивал на продаже или аренде полузащитника. Но в итоге итальянец решил определить капитана путем голосования, а затем не стал возражать против мнения большинства игроков, хотя Глушаков победил не единогласно.
"Спорт-Экспресс"
Скорее всего, повязка сохранится у футболиста сборной России и в дальнейшем. Глушаков и Ещенко в столицу Австрии не полетят. Санкции к ним применены в соответствии с распорядком и внутренними документами клуба.
Напомним, что Глушаков был выбран капитаном перед началом этого сезона. При этом главный тренер Массимо Каррера не хотел этого назначения, поскольку после завершения чемпионата страны-2017/18 настаивал на продаже или аренде полузащитника. Но в итоге итальянец решил определить капитана путем голосования, а затем не стал возражать против мнения большинства игроков, хотя Глушаков победил не единогласно.
"Спорт-Экспресс"
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