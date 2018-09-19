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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Учредитель фонда "Анжи живи": теперь каждый болельщик сможет помочь клубу не словом, а делом (4)
Учредитель фонда "Анжи живи": теперь каждый болельщик сможет помочь клубу не словом, а делом (4)
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Гендиректор "Енисея": люди в Красноярске заждались большого футбола. В матче с "Уралом" ожидаем праздник
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13:30
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Владимир Габулов: был интерес со стороны одной московской команды, но перейти не получилось (2)
Владимир Габулов: был интерес со стороны одной московской команды, но перейти не получилось (2)
Гендиректор "Енисея": люди в Красноярске заждались большого футбола. В матче с "Уралом" ожидаем праздник
Гендиректор "Енисея" Денис Рубцов рассказал, что на стадионе в Красноярске ожидается аншлаг на матче 8-го тура РПЛ против "Урала".
"На матч с "Уралом" в продажу поступили билеты на все 15 тысяч мест на Центральном стадионе.
Люди соскучились по большому футболу, стадион будет полным. Ожидаем прекрасный праздник. Главное - не подвести с результатом", — сказал Рубцов.
Напомним Российский футбольный союз (РФС) разрешил «Енисею» провести домашний матч 8-го тура РПЛ против «Урала» на реконструированном стадионе в Красноярске.
СЭ
"На матч с "Уралом" в продажу поступили билеты на все 15 тысяч мест на Центральном стадионе.
Люди соскучились по большому футболу, стадион будет полным. Ожидаем прекрасный праздник. Главное - не подвести с результатом", — сказал Рубцов.
Напомним Российский футбольный союз (РФС) разрешил «Енисею» провести домашний матч 8-го тура РПЛ против «Урала» на реконструированном стадионе в Красноярске.
СЭ
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