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Гендиректор "Енисея": люди в Красноярске заждались большого футбола. В матче с "Уралом" ожидаем праздник

Гендиректор "Енисея" Денис Рубцов рассказал, что на стадионе в Красноярске ожидается аншлаг на матче 8-го тура РПЛ против "Урала".

"На матч с "Уралом" в продажу поступили билеты на все 15 тысяч мест на Центральном стадионе.

Люди соскучились по большому футболу, стадион будет полным. Ожидаем прекрасный праздник. Главное - не подвести с результатом", — сказал Рубцов.

Напомним Российский футбольный союз (РФС) разрешил «Енисею» провести домашний матч 8-го тура РПЛ против «Урала» на реконструированном стадионе в Красноярске.

СЭ
Теги: Енисей Урал
Сегодня, 17:42
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