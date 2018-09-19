Гендиректор "Енисея": люди в Красноярске заждались большого футбола. В матче с "Уралом" ожидаем праздник

Гендиректор "Енисея" Денис Рубцов рассказал, что на стадионе в Красноярске ожидается аншлаг на матче 8-го тура РПЛ против "Урала"."На матч с "Уралом" в продажу поступили билеты на все 15 тысяч мест на Центральном стадионе.Люди соскучились по большому футболу, стадион будет полным. Ожидаем прекрасный праздник. Главное - не подвести с результатом", — сказал Рубцов.Напомним Российский футбольный союз (РФС) разрешил «Енисею» провести домашний матч 8-го тура РПЛ против «Урала» на реконструированном стадионе в Красноярске.