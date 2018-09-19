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Экс-нападающий ЦСКА обвинил руководство клуба в том, что они испортили ему карьеру

Бывший форвард ЦСКА Давид Янчик в своей книге под названием "Моя исповедь" объяснил, из-за чего ему не удалось проявить себя в московском клубе и почему после двух лет в стане армейцев его карьера пошла на спад.

Поляк утверждает, что гендиректор ЦСКА Роман Бабаев делал все для того, чтобы футболист отказался от своего контракта. В ЦСКА не хотели ему платить по договору и специально придумывали варианты аренды в такие клубы, как украинская "Александрия" и ирландский "Лимерик", которые не соответствовали уровню спортсмена.

Янчик считает, что все это было специально организовано Бабаевым, и, возможно, президентом клуба Евгением Гинером.

Также нападающий пишет, что увлекся "ночной жизнью" в период, когда Валерий Газзаев, на тот момент тренировавший ЦСКА, не предоставлял возможности поляку проявить себя. Хотя именно Газзаев был инициатором перехода Янчика. Тренер ЦСКА приметил форварда на молодежном чемпионате мира в Канаде, был впечатлен его игрой и посчитал, что Янчик может стать вторым Вагнером Лавом. Позднее Газзаев не стал доверять форварду место на поле, и тот увлекся "развлечениями".

В конце главы поляк признается, что переход в ЦСКА был ошибкой и это роковым образом повлияло на его карьеру.

Янчик играл за ЦСКА с 2007 по 2009 год. Форвард провел за клуб 22 матча, в которых забил три мяча.
Теги: ЦСКА Бабаев Гинер
Сегодня, 18:07
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(7)
№11 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 19:12) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Долпоеп!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№10 Написал: marlok Иваново (Сегодня, 18:56) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот теперь и про конюшню что-нибудь сказануть журналюгам надо, профессия у них такая, искать скандалы, иначе они ни кому не нужны.
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
№9 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 18:46) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
Давиду нужно было не бухать, а нормально тренироваться, доказывать. Зачастую во всех личных бедах виноваты мы сами.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№8 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 18:44) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
В принципе свое дело сделал, забил поросям
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№7 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 18:41) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Спорт это такое... там пахать надо постоянно, а не по кабакам - тем более! если что-то временно не складывается...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: trachok (Сегодня, 18:30) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
ythe,
ну не скажи, были и адекватные люди. Ваш воротчик к примеру - Ковалевски
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
№5 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 18:27) #
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  •  (7)
online

Ну да, ну да. Во всех своих бедах поляк всегда будет винить весь мир.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 18:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
3 мяча за 22 игры в ЦСКА,Корона 7 игр 0 голов smile за Александрию ни одного гола!Все правильно Янчик говорит что это клубы не его уровня!Это клубы сильнее!Вот сейчас он в 8 дивизионе играет польском вот это его уровень и есть!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 18:13) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Поляк - это карма


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 18:12) #
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  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Кера себе, алкаш написал книгу между запоями.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:11) #
  • +12
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
типичный поляк
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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