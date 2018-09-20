Новости партнеров

Валерий Кечинов: нам остаётся только довериться Каррере

Бывший форвард московского "Спартака" Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы между красно-белыми и австрийским "Рапидом".

"Тяжёлая будет игра, связано это и с тем, что "Спартак" проиграл последнюю игру "Ахмату", к тому же имеются внутренние проблемы, в связи с ними и отстранили Ещенко и Глушакова от тренировочного процесса. Что касается соперника, то "Рапид" команда очень хорошего уровня, с австрийскими командами всегда играть трудно, особенно на их поле.

Чрезмерное спокойствие Массимо Карреры? Ему просто-напросто виднее. Он каждый день находится с командой и видит всё по тренировочному процессу. Если он себя так ведёт, то он понимает, что он делает всё правильно. Нам остаётся только довериться ему, и мы ему доверяем", - цитирует Кечинова "Чемпионат.сом".
Теги: Кечинов Спартак Каррера
Сегодня, 19:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 20:25) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Возможно и наступил момент истины.Ближайшие 2-3 игры покажут,ху есть ху....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 19:35) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если проиграет две игры будет вместо Карреры Риано рулить до перерыва.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:21) #
  • -1
  •  (1)
online

Если просрёт ближайшие игры, то всё доверие испарится как утренний туман. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.