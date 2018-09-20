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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Валерий Кечинов: нам остаётся только довериться Каррере
Бывший форвард московского "Спартака" Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы между красно-белыми и австрийским "Рапидом".
"Тяжёлая будет игра, связано это и с тем, что "Спартак" проиграл последнюю игру "Ахмату", к тому же имеются внутренние проблемы, в связи с ними и отстранили Ещенко и Глушакова от тренировочного процесса. Что касается соперника, то "Рапид" команда очень хорошего уровня, с австрийскими командами всегда играть трудно, особенно на их поле.
Чрезмерное спокойствие Массимо Карреры? Ему просто-напросто виднее. Он каждый день находится с командой и видит всё по тренировочному процессу. Если он себя так ведёт, то он понимает, что он делает всё правильно. Нам остаётся только довериться ему, и мы ему доверяем", - цитирует Кечинова "Чемпионат.сом".
"Тяжёлая будет игра, связано это и с тем, что "Спартак" проиграл последнюю игру "Ахмату", к тому же имеются внутренние проблемы, в связи с ними и отстранили Ещенко и Глушакова от тренировочного процесса. Что касается соперника, то "Рапид" команда очень хорошего уровня, с австрийскими командами всегда играть трудно, особенно на их поле.
Чрезмерное спокойствие Массимо Карреры? Ему просто-напросто виднее. Он каждый день находится с командой и видит всё по тренировочному процессу. Если он себя так ведёт, то он понимает, что он делает всё правильно. Нам остаётся только довериться ему, и мы ему доверяем", - цитирует Кечинова "Чемпионат.сом".
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