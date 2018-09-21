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Александр Тарханов: игровой мысли в "Спартаке" не наблюдается со времен Романцева

Известный российский тренер Александр Тарханов в преддверии дерби между ЦСКА и "Спартаком" высказался о проблемах красно-белых.

- Что сейчас происходит со "Спартаком"?

- Сложно сказать. Пока не видно игровой мысли в действиях команды.

- Куда же она делась?

- После ухода Романцева ее и не было никогда (смеется). Приходили тренеры, каждый по-своему работал, но комбинационной, выстроенной игры, чтобы присутствовала стабильность, не наблюдалось.

- А как же чемпионский сезон?

- Тогда было много построено на индивидуальном мастерстве и фарте. Луиз Адриану хорошо вписался с ходу в игру команды, Глушаков действовал на высоком уровне. Но осмысленного футбола времен Романцева и в чемпионском сезоне у "Спартака" я не увидел.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Тарханов Спартак
Вчера, 23:11
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