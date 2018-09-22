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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Парфенов: пять туров мы играли красиво, в атаку, но настало время набирать очки
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после матча с "Енисеем" (2:1) подвел итоги встречи.
"Непростой матч для двух команд, три очка были важны обеим. Поэтому, наверное, качество игры было не очень хорошим.
Просто нам был очень важен результат. Пять туров мы играли красиво, но настало время набирали очки. Надо было где-то наступить себе на горло, что как раз и сделали – дотерпели и одержали победу, с чем поздравляю наших болельщиков", - сказал Парфенов.
"Урал" после восьми туров занимает 12-е место в РПЛ, имея в активе 8 очков.
Пресс-служба "Енисея"
"Непростой матч для двух команд, три очка были важны обеим. Поэтому, наверное, качество игры было не очень хорошим.
Просто нам был очень важен результат. Пять туров мы играли красиво, но настало время набирали очки. Надо было где-то наступить себе на горло, что как раз и сделали – дотерпели и одержали победу, с чем поздравляю наших болельщиков", - сказал Парфенов.
"Урал" после восьми туров занимает 12-е место в РПЛ, имея в активе 8 очков.
Пресс-служба "Енисея"
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