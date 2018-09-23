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Дзюба и Шатов - в старте "Зенита" на матч с "Локомотива"

"Зенит" объявил состав на матч 8-го тура РПЛ против "Локомотива".

"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин - Шатов, Ерохин, Паредес, Кузяев - Дзюба, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Чернов, Мевля, Маммана, Мак, Эрнани, Краневиттер, Маркизио, Заболотный, Кокорин.
Теги: Зенит Локомотив
Сегодня, 15:28
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7
(1)
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:20) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fc zenit spb-Russia
Надеюсь, Кузяев с Ерохиным не умрут, учитывая как у нас запоздало делают замены. Только бы дотянули. Особенно первый.

один тайм то точно е умрут, а вот насчёт своевременности замены...надеюсь Богданыч не будет раздумывать долго


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 16:11) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
поздними заменами.

Это точно! Постоянно запаздывает с заменами.
Кокорин, Мамана это вряд ли, все таки после травмы и сразу в такое пекло. А вот Заболотный, Маркизио, Мак это реальность.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь, Кузяев с Ерохиным не умрут, учитывая как у нас запоздало делают замены. Только бы дотянули. Особенно первый.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 15:59) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Если три замены будут Мама, Кока, Клаудио, это прообраз Зенита на этот сезон.
Только бы опять Богданыч не начудил своими поздними заменами.

Анюков, Заболотный не учитываем?)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:57) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если три замены будут Мама, Кока, Клаудио, это прообраз Зенита на этот сезон.
Только бы опять Богданыч не начудил своими поздними заменами.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:39) #
  • -2
  •  (4)

2 крутых состава
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 15:30) #
  • +9
  •  (9)
online

Маммана и Кокорин в запасе. ну наконец то. парни скоро будут готовы играть. какая отличная новость
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
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