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"Зенит" переиграл "Локомотив" в самом результативном матче сезона

Единоличный лидер текущего чемпионата России обыграл чемпиона прошлого сезона. "Зенит" забил в ворота "Локомотива" 5 мячей, дубль оформил Олег Шатов. Железнодорожники доигрывали матч вдесятером после того, как Дмитрий Тарасов получил 2 жёлтые карточки за 4 минуты игры. В концовке на поле после длительного перерыва появился Александр Кокорин.

Чемпионат России

8 тур

"Зенит" – "Локомотив" 5:3

Гол: Шатов, 14, 64, Ерохин, 50, Дзюба, 58, Дриусси, 90 - Баринов, 18, Алексей Миранчук, 75, Смолов, 85


"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Паредес, Шатов (Маркизио, 66), Кузяев (Эрнани, 73), Ерохин, Дзюба, Дриусси (Кокорин, 90+2).

"Локомотив": Гилерме, Идову, Чорлука (Тарасов, 76), Кверквелия, Хёведес, Игнатьев (Антон Миранчук, 71), Алексей Миранчук, Баринов, Денисов, Фернандеш, Смолов

Предупреждения: Кузяев, 28, Баринов, 32, Игнатьев, 35, Идову, 72, Тарасов, 80, 82, Эрнани, 87, Дриусси, 90+1

Удаления: Тарасов, 82
Теги: Зенит Локомотив
Сегодня, 18:22
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№71 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 19:29) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
Локомотив заслужил победу, если бы не оделся как спартак, в красную форму, то зенит так бы не настроился, тем более, что зенит купил чемпионство до чемпионата, толокомотив бы выйграл 3-1.. Разница в классе была очень существенная, семак не тренер, а игроки просто действуют индивидуально, команды нету.... победа не заслужена......

Ну.... тут даже комментировать нечего...
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№70 Написал: liasport433 (Сегодня, 19:25) #
  • -4
  •  (4)
online

Локомотив заслужил победу, если бы не оделся как спартак, в красную форму, то зенит так бы не настроился, тем более, что зенит купил чемпионство до чемпионата, толокомотив бы выйграл 3-1.. Разница в классе была очень существенная, семак не тренер, а игроки просто действуют индивидуально, команды нету.... победа не заслужена......
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№69 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 19:05) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
Цитата: Sokrates
Цитата: diego milito 22
Чарлуку нужно заменять после первого серьезного столкновения- в нокдауне он побывал точно и играть в полную силу уже не мог.
"Локомотив" проиграл отстойному "Зениту" при помощи судьи, в том числе, что ни свисток, то на пользу питерским.

Простите, но вы неадекват.



Весьма спорное суждение.

Да нет, все правильно - Вы действительно неадекват (надеюсь, ТОЛЬКО касательно сегодняшнего матча)
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№68 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 19:03) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
предлагаю л-ту тараскину дать героя книги гинесса 2 минуты 2 карточки ..рекорд поди!

Ага,и кликуха - АРТЁМ Гиннес ... bowtie

Цитата: bomjik
Верно

Согласен


--------------------
" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
№67 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 18:59) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Медведь Русский
я думаю Семак во первых в футболе больше всех нас вместе взятых разбирается. а во вторых он видит игроков каждый день на тренировках, и прекрасно понимает что из них каждый умеет

я согласен, но как ПЖ еще говорил, так играть не можно
Эрнани ни в атаке не в защите ничего не показывает, если его выпускают для продаже, то с такой игрой цена упадет в разы, а других объяснений почему он появляется я не вижу


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№66 Написал: spiri (Сегодня, 18:58) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
а теперь-мясные!!
я сказал-мясные!!(с)почти blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№65 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 18:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
как во дворе smile
Регистрация: 27.03.2008 [жалоба]
№64 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 18:58) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
Цитата: Городовой
по семь в Европе пропускает)

вам Минское Динамо в одну калитку 4 забивало smile и еще отскочили голов от 4!

Посмотрим, от скольки голов вы сегодня отскочите - уж армия-то явно нынче лучше вас играет, хоть и вливаний особых сейчас нет в команду. А проипете (а вы проипете!) - и сказать-то нечего будет, типа: "Это Гинер/Газпром все купил!"
Ущербное мясцо!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№63 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 18:55) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sokrates
Цитата: diego milito 22
Чарлуку нужно заменять после первого серьезного столкновения- в нокдауне он побывал точно и играть в полную силу уже не мог.
"Локомотив" проиграл отстойному "Зениту" при помощи судьи, в том числе, что ни свисток, то на пользу питерским.

Простите, но вы неадекват.



Весьма спорное суждение.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№62 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:55) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Эрнани, это пипец

не понимаю зачем его вернули из аренды...второй матч подряд привозит, накуй он нужен confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№61 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 18:53) #
  • +11
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
Чарлуку нужно заменять после первого серьезного столкновения- в нокдауне он побывал точно и играть в полную силу уже не мог.
"Локомотив" проиграл отстойному "Зениту" при помощи судьи, в том числе, что ни свисток, то на пользу питерским.

Простите, но вы неадекват.
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
№60 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 18:52) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Медведь Русский
Цитата: Blessing
Цитата: Zamba
я сам так думал, пока не увидил пару игр с Оздоевым, лучше Капленку выпускать чем Эрнани и Одзоева


Оздоева то можно было выпустить, когда игра идёт может и он не потерялся бы, но Эрнани, это пипец, и что в него так верит Богданыч, при таком обилии игроков, не понятно.
И опять замену сделал на последних минутах, может символически, но рисковал.

я думаю Семак во первых в футболе больше всех нас вместе взятых разбирается. а во вторых он видит игроков каждый день на тренировках, и прекрасно понимает что из них каждый умеет

Верно
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№59 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 18:51) #
  • +7
  •  (7)
online

Цитата: Blessing
Цитата: Zamba
я сам так думал, пока не увидил пару игр с Оздоевым, лучше Капленку выпускать чем Эрнани и Одзоева


Оздоева то можно было выпустить, когда игра идёт может и он не потерялся бы, но Эрнани, это пипец, и что в него так верит Богданыч, при таком обилии игроков, не понятно.
И опять замену сделал на последних минутах, может символически, но рисковал.

я думаю Семак во первых в футболе больше всех нас вместе взятых разбирается. а во вторых он видит игроков каждый день на тренировках, и прекрасно понимает что из них каждый умеет
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№58 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 18:50) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А король то голый
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№57 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:50) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
я сам так думал, пока не увидил пару игр с Оздоевым, лучше Капленку выпускать чем Эрнани и Одзоева


Оздоева то можно было выпустить, когда игра идёт может и он не потерялся бы, но Эрнани, это пипец, и что в него так верит Богданыч, при таком обилии игроков, не понятно.
И опять замену сделал на последних минутах, может символически, но рисковал.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№56 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 18:47) #
  • -18
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Чарлуку нужно заменять после первого серьезного столкновения- в нокдауне он побывал точно и играть в полную силу уже не мог.
"Локомотив" проиграл отстойному "Зениту" при помощи судьи, в том числе, что ни свисток, то на пользу питерским.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№55 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:47) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Lokoflesh
Питер с заслуженной победой.
У Локо неожиданно проваливается оборона, а в атаке наметки уже есть.
У нас сегодня Хеведес был крут, Гилю не обвиняю в первом голе, потом играл отлично.

Неожиданно только для тебя, даже самый последний бомж ставил на Зенит.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№54 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 18:45) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Эрнани гнать в шею за такие привозы.Неужели он лучше Оздоева

я сам так думал, пока не увидил пару игр с Оздоевым, лучше Капленку выпускать чем Эрнани и Одзоева


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№53 Написал: vertel латвия (Сегодня, 18:43) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Отличный матч, отличный результат! Но пропущенные голы были совсем необязательные- первый забил Баринов, дай ему ещё десять раз пробить, так не попадёт, да и Лунёв оплошал, второй после рикошета, третий привёз Эрнани. А все проблемы в центре поля остаются уже долгое время, не умеют отбирать мяч, почти все мячи в центре поля проигрывали и нет настоящего опорника, опорник только Краневиттер, но Семак ему не доверяет и это его право, а контратака- это конёк Локомотива, чем они и пользовались.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№52 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 18:42) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
ДРЕЗИНА ПОДОТКОС,эрнани гнать ,с хорошей уверенной победой!
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№51 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 18:41) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
С Победой Зенит, с Победой Богданыч!!! Молодцы! Порадовали. Обалденный матчище! Побольше бы таких результативных игр в нашем чемпионате.
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
№50 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 18:40) #
  • +5
  •  (7)
online

Эрнани в аренду в Псков. А так молодцы, даже по физике сдюжили


--------------------
Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
№49 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 18:40) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
С победой Зенит ! ! !
Н о АРТЁМКА тарасов - просто СУПЕР!
...не нам бы такого,а бузовой...

***
Но это уже уже совершенно другая сага...

Это сага о Московских Бакланах!
innocent
***
С очень важной победой,Зенит ! ! !


--------------------
" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
№48 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:40) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
С Победой!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№47 Написал: нетрал (Сегодня, 18:39) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
предлагаю л-ту тараскину дать героя книги гинесса 2 минуты 2 карточки ..рекорд поди!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№46 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 18:38) #
  • -19
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
по семь в Европе пропускает)

вам Минское Динамо в одну калитку 4 забивало smile и еще отскочили голов от 4!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№45 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:38) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile smile smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№44 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 18:37) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Городовой

Сказал болела комы которая по семь в Европе пропускает)

А в РПЛ 6 забивает в семи играх.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№43 Написал: Alter ego (Сегодня, 18:37) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Матч был хорош! С победой! Молодцы!

p/s Гильерме был неплох у Локо
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№42 Написал: Dock Москва (Сегодня, 18:36) #
  • +3
  •  (7)

ни хренасе поиграли!
Регистрация: 19.03.2006 [жалоба]
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