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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Зенит" переиграл "Локомотив" в самом результативном матче сезона
Единоличный лидер текущего чемпионата России обыграл чемпиона прошлого сезона. "Зенит" забил в ворота "Локомотива" 5 мячей, дубль оформил Олег Шатов. Железнодорожники доигрывали матч вдесятером после того, как Дмитрий Тарасов получил 2 жёлтые карточки за 4 минуты игры. В концовке на поле после длительного перерыва появился Александр Кокорин.
"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Паредес, Шатов (Маркизио, 66), Кузяев (Эрнани, 73), Ерохин, Дзюба, Дриусси (Кокорин, 90+2).
"Локомотив": Гилерме, Идову, Чорлука (Тарасов, 76), Кверквелия, Хёведес, Игнатьев (Антон Миранчук, 71), Алексей Миранчук, Баринов, Денисов, Фернандеш, Смолов
Предупреждения: Кузяев, 28, Баринов, 32, Игнатьев, 35, Идову, 72, Тарасов, 80, 82, Эрнани, 87, Дриусси, 90+1
Удаления: Тарасов, 82
Чемпионат России
8 тур
"Зенит" – "Локомотив" 5:3
Гол: Шатов, 14, 64, Ерохин, 50, Дзюба, 58, Дриусси, 90 - Баринов, 18, Алексей Миранчук, 75, Смолов, 85
8 тур
"Зенит" – "Локомотив" 5:3
Гол: Шатов, 14, 64, Ерохин, 50, Дзюба, 58, Дриусси, 90 - Баринов, 18, Алексей Миранчук, 75, Смолов, 85
"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Паредес, Шатов (Маркизио, 66), Кузяев (Эрнани, 73), Ерохин, Дзюба, Дриусси (Кокорин, 90+2).
"Локомотив": Гилерме, Идову, Чорлука (Тарасов, 76), Кверквелия, Хёведес, Игнатьев (Антон Миранчук, 71), Алексей Миранчук, Баринов, Денисов, Фернандеш, Смолов
Предупреждения: Кузяев, 28, Баринов, 32, Игнатьев, 35, Идову, 72, Тарасов, 80, 82, Эрнани, 87, Дриусси, 90+1
Удаления: Тарасов, 82
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