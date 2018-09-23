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Александр Егоров: бригада Карасева очень качественно провела матч ЦСКА - "Спартак"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в эфире передачи "После футбола" прокомментировал судейство бригады Сергея Карасева на матче ЦСКА - "Спартак".

- Бригада очень качественно провела матч. Сергей допустил определенный уровень борьбы, который игроки приняли. Были какие-то шероховатости, но в целом матч бригада провела на очень высоком уровне. Если какое-то падение - игроки поднимаются, продолжают бороться. Вся борьба шла спортивная, без симуляций.
Теги: Спартак ЦСКА Егоров Карасев
Сегодня, 22:08
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(3)
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 23:18) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Клоун скалозубый


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:25) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
И это говорит глава судейского корпуса,ошибок было кучу,причем не все можно назвать непредвзятыми,например когда идет атака на ворота Цска и должен быть опасный штрафной у ворот Акинфеева,свисток молчит и тут же в ответ идет атака которая могла завершиться голом Цска
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:18) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Пффф... Куча ошибок в обе стороны...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 22:15) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Сейчас получишь, Александр.Хотя на мой взгляд судейство было так себе, но главное,что не предвзято...


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
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