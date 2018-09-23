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ЦСКА - "Спартак": фотообзор встречи

По итогам центрального матча 8 тура российской премьер-лиги ЦСКА и "Спартак" поделили очки. На гол со штрафного в исполнении Фернандо во втором тайме ответил Никола Влашич. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет встречи:























Теги: Спартак ЦСКА Фото
Сегодня, 22:24
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