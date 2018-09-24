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Такума Нисимура: рад сыграть в своем первом дерби, но жаль, что мы не смогли дожать соперника

Японский новичок ЦСКА Такума Нисимура прокомментировал ничейный итог матча со "Спартаком".

"Я был очень рад сыграть в своем первом дерби против "Спартака". Игра получилась очень мощной и интересной для болельщиков. Моя команда владела преимуществом на протяжении всей прошедшей встречи. Жаль, что не удалось дожать соперника", — цитируют Нисимуру Известия.
Теги: Нисимура ЦСКА Спартак
Сегодня, 12:51
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(1)
№4 Написал: лысый Москва (Сегодня, 13:34) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Моя команда владела преимуществом на протяжении всей прошедшей встречи.
Ему со скамейки конечно виднее было wink
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
№3 Написал: Misha Hetfild (Сегодня, 13:24) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: anonymous
Цитата: ржд гуд
Да уж, тебя, жаль, поздно выпустили, а то бы то-о-очно дожжали!

и не поспоришь, пока ничего из себя не представляет

Так он и не играл ещё .
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 13:15) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: ржд гуд
Да уж, тебя, жаль, поздно выпустили, а то бы то-о-очно дожжали!

и не поспоришь, пока ничего из себя не представляет
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 13:08) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Да уж, тебя, жаль, поздно выпустили, а то бы то-о-очно дожжали!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
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