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"Балтика" - "Локомотив": Ротенберг сыграет с первых минут

"Локомотив" объявил стартовый состав на матч 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Балтики".

"Локомотив": Коченков - Ротенберг, Михалик, Кверквелия, Лысов - Тарасов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Жемалетдинов - Смолов.

Запасные: Медведев, Игнатьев, Хеведес, Идову, Баринов, Миронов, Тугарев, Эдер.
Теги: Балтика Локомотив
Сегодня, 20:04
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№6 Написал: madhate Вальхалла (Сегодня, 20:26) #
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online

Бариска!1 звездный час
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
№5 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 20:23) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: hyuga
Роттенберг это кто?

smile Счастливый талисман любой команды,где он числится.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:10) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Балтика!
когда-то четвёрка неплоха была...4-0!

Балтика- ваш спонсор.

а какое огненное балтийское футбольное дерби было..
Балтика- Зенит..
Балтика ждёт.
можно и в пердиве.
Балтика не будет привередничать.

а ты знаешь, что у Балтики тотальный положительный баланс в матчах с Зенитом ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:09) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: hyuga
Роттенберг это кто?

сынок чей-то


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: hyuga Город над Вольной Невой... (Сегодня, 20:08) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Роттенберг это кто?


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МяСо Питеру не нужно
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:06) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Балтика!
когда-то четвёрка неплоха была...4-0!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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