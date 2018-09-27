Игорь Колыванов: "Торпедо" дало бой "Динамо"

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов подвел итоги матча 1/16 Кубка России с "Динамо" (0:1).
- Первое, что хочу сказать - поблагодарить ребят за очень хороший футбол. Играли с желанием дать бой московскому "Динамо". Игра получилась быстрая, красивая. Мы имели моменты, насколько реализовали. Не знаю, насколько был пенальти, или не был... Это не мне судить. Но мы хотели дать бой, и мы дали.
- Вы видели эпизод с пенальти? Он был?
- Мне показалось, там Самсонов лежал, мяч был в ногах. Ничего не могу сказать, не видел, повтора тоже не видел. По игре могу сказать, что пенальти больше не было, чем было.
- Как вам атмосфера вокруг матча?
- Приятно, что центральная трибуна была полностью заполнена. У нас замечательные болельщики, которые смотрят каждый матч. Болельщикам могу сказать только спасибо.
- Команда успела восстановиться после брянского "Динамо"?
- Команда бежала. Мы создали много моментов, и смотрелись хорошо на фоне московского "Динамо". Это говорит, что команда находится в хорошей физической форме.
- Руководство зашло в раздевалку?
- Они зашли, поблагодарили команду за хорошую игру. И поддержали нас. У нас остается основная задача - выход в ФНЛ.
- Вы почувствовали, что играла команда ПФЛ и команда РПЛ?
- У нас сейчас хороший состав, мы неплохо поработали в трансферный период. И ребята показали сегодня, что большой разницы между командами нет. Мы доказали, что можем играть на хорошем уровне.
"Спорт-Экспресс"
- Первое, что хочу сказать - поблагодарить ребят за очень хороший футбол. Играли с желанием дать бой московскому "Динамо". Игра получилась быстрая, красивая. Мы имели моменты, насколько реализовали. Не знаю, насколько был пенальти, или не был... Это не мне судить. Но мы хотели дать бой, и мы дали.
- Вы видели эпизод с пенальти? Он был?
- Мне показалось, там Самсонов лежал, мяч был в ногах. Ничего не могу сказать, не видел, повтора тоже не видел. По игре могу сказать, что пенальти больше не было, чем было.
- Как вам атмосфера вокруг матча?
- Приятно, что центральная трибуна была полностью заполнена. У нас замечательные болельщики, которые смотрят каждый матч. Болельщикам могу сказать только спасибо.
- Команда успела восстановиться после брянского "Динамо"?
- Команда бежала. Мы создали много моментов, и смотрелись хорошо на фоне московского "Динамо". Это говорит, что команда находится в хорошей физической форме.
- Руководство зашло в раздевалку?
- Они зашли, поблагодарили команду за хорошую игру. И поддержали нас. У нас остается основная задача - выход в ФНЛ.
- Вы почувствовали, что играла команда ПФЛ и команда РПЛ?
- У нас сейчас хороший состав, мы неплохо поработали в трансферный период. И ребята показали сегодня, что большой разницы между командами нет. Мы доказали, что можем играть на хорошем уровне.
"Спорт-Экспресс"
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