Игорь Колыванов: "Торпедо" дало бой "Динамо"

Главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов подвел итоги матча 1/16 Кубка России с "Динамо" (0:1).- Первое, что хочу сказать - поблагодарить ребят за очень хороший футбол. Играли с желанием дать бой московскому "Динамо". Игра получилась быстрая, красивая. Мы имели моменты, насколько реализовали. Не знаю, насколько был пенальти, или не был... Это не мне судить. Но мы хотели дать бой, и мы дали.- Мне показалось, там Самсонов лежал, мяч был в ногах. Ничего не могу сказать, не видел, повтора тоже не видел. По игре могу сказать, что пенальти больше не было, чем было.- Приятно, что центральная трибуна была полностью заполнена. У нас замечательные болельщики, которые смотрят каждый матч. Болельщикам могу сказать только спасибо.- Команда бежала. Мы создали много моментов, и смотрелись хорошо на фоне московского "Динамо". Это говорит, что команда находится в хорошей физической форме.- Они зашли, поблагодарили команду за хорошую игру. И поддержали нас. У нас остается основная задача - выход в ФНЛ.- У нас сейчас хороший состав, мы неплохо поработали в трансферный период. И ребята показали сегодня, что большой разницы между командами нет. Мы доказали, что можем играть на хорошем уровне.