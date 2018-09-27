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Сергей Веденеев: Дзюба и Кокорин на поле несовместимы - возможно возникнут проблемы

Экс-футболист "Зенита" Сергей Веденеев поделился мнением о возвращении в строй нападающего Александра Кокорина.

"В основе сейчас никто новый не должен появляться. Кокорин туда пока никаким боком не идёт. Разве что с какими-то командами тренерский штаб может пойти на такой риск, к примеру на матчи Кубка России.

Дзюба и Кокорин несовместимы, они уже много играют вместе, и тренерский штаб до сих пор не знает, как им взаимодействовать. Из-за этого могут возникнуть проблемы.

Александр вначале должен завоевать место в составе, потому что Дриусси забивает и отдаёт передачи – его же не посадишь сейчас на банку", — сказал Веденеев.

Спорт уик-энд
Теги: Дзюба Кокорин Веденеев Зенит
Сегодня, 11:16
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№5 Написал: Akcent812 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не знаю, что там себе думает Веденеев, но точно знаю, что Богданыч, еще когда Кокоша лежал с крестами, сказал, что у него (у Богданыча) есть "очень интересная мысль" (с), как совместить на поле Дзюбу и Кокорина.
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: Sesk (Сегодня, 11:53) #
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Семак разберется без Веденеева, который не ведает иной раз что говорит.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
№3 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 11:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yanus0407
Дриусси и Кокорин на флагах, а Дзюбу в центр. Почему бы не попробовать?



Кокору на фланг никак нельзя. Он только свободным как показало время может играть. Только если Дриусси поставить под напами, оттянутым. ИМХО конечно.


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№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:42) #
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Цитата: yanus0407
Дриусси и Кокорин на флагах, а Дзюбу в центр. Почему бы не попробовать?

Кстати , да. Дриусси способен играть чуть глубже , Кокорина категорически нельзя использовать там. Острый форвард, который одним движением завершает атаки - лучше впереди, а Дриусси пока нет.Дзюба на своем месте должен быть.


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№1 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 11:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Дриусси и Кокорин на флагах, а Дзюбу в центр. Почему бы не попробовать?


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