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"Зенит" оштрафован на 30 тысяч рублей по итогам матча с "Локомотивом"

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафах, которые получили "Зенит" и "Локомотив" по итогам матча 8-го тура премьер-лиги. Встреча 23 сентября завершилась победой "Зенита" со счетом 5:3.

"Болельщики "Зенита" использовали три пиротехнических средства, за это клуб из Петербурга получил штраф в 30 тысяч рублей. Фанаты "Локомотива" использовали одно средство, клуб оштрафован на 10 тысяч", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
Теги: Зенит Локомотив Григорьянц
Сегодня, 16:08
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