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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Карпин против "Спартака", "Ахмат" играет с очередной бывшей командой Рахимова. Превью 9-го тура РПЛ
Легенда московского "Спартака" Валерий Карпин возвращается в Москву, чтобы помериться силами с "красно-белыми", "Ахмат" попытается обыграть вторую подряд бывшую команду своего главного тренера Рахимова. О том, что нас ждет в эти выходные.
Московские "армейцы" на данный момент замечательно справляются с этим непростым сезоном смены поколений. ЦСКА вернулся в игру после двух пропущенных в Чехии, выдал неплохой перфоманс в дерби, в котором "красно-синие" были ближе к успеху, да и вообще - москвичи сейчас идут в пятерке. При всех кадровых сложностях - продолжают лечиться Магнуссон и Эрнандес, не вернулся Васин и в явно не лучшей форме Дзагоев - это очень классный результат.
Правда, "Оренбург" в первой трети сезона удивляет не меньше. В последних турах подопечные Федотова немного сбавили, но все равно хозяева грядущего матча идут следом за ЦСКА - шестыми. Этого ли мы ждали от команды, только вышедшей из ФНЛ?
В теории, если касаться физической готовности, у "армейцев" есть преимущество, - кубковый матч ЦСКА перенесен на октябрь, а "Оренбург" во вторник играл против "Динамо" из Барнаула. На деле Федотов выставил состав даже не близкий к основному.
Обе команды тяжело начинали этот сезон, обе потихоньку начинают приходить в себя. В принципе, это не должно удивлять, ведь и у Екатеринбурга, и у Тулы этим летом сменился тренер. В таких условиях, как показывает опыт, не всегда достаточно даже полноценных сборов, всегда нужна игровая практика, чтобы тренер и команда прочувствовали друг друга.
Несмотря на то, что Тула играла с "Сахалином", ездить на Дальний Восток "пушкарям" не пришлось. Кубковая игра прошла в Томске, поэтому никаких преимуществ в плане физической готовности "Урал" наверняка не получит. Екатеринбург же выступал в Нижнекамске. В случае с обеими клубами случились трудовые победы, на которые пришлось затратить определенные силы.
Битва двух последних мест. Команда Томарова наконец-то прервала свою серию поражений, но для того, чтобы сказать, что "Уфа" вышла из кризиса, этого явно недостаточно. Тем более, если учесть, что башкирцы стали единственным представителем премьер-лиги, вылетевшим на стадии 1/16 кубка России. Российскому специалисту надо срочно исправлять положение и уводить свою команду из зоны вылета, иначе главный рулевой уфимцев может остаться без работы ещё до нового года. Ну а как иначе, если эта самая команда в прошлом сезоне пробилась в отбор еврокубков, а теперь тащится на предпоследнем месте?
С "Енисеем" все немного прозаичнее - команда только пробилась в премьер-лигу и пытается здесь выжить. Поражение в этой игре для "Енисея" не станет фатальным, а вот для "Уфы" - наверняка.
"Железнодорожники", по-прежнему пребывающие в пике, посредине недели с огромным трудом перебодали "Балтику", пусть и сделали это удивительно красиво. Речь, конечно, о третьем голе москвичей, оформленным португальским нападающим Эдером.
В остальном, проблемы "Локомотива" никуда не делись. Учитывая, что одну проблемную команду из Москвы "Ахмат" пару недель назад уже грохнул на чужом поле, за матчем будет наблюдать ещё интереснее. Тем более, Рахимов ещё в прошлом веке играл в "Локомотиве" так же, как и в московском "Спартаке". Если грозненцы добьются успеха, можно будет говорить о тенденции.
Мы упрямо хоронили Махачкалу, а она взяла - и обыграла в прошлом туре "Динамо". Как сказал после встречи Дмитрий Хохлов, все дело было лишь в недооценке соперника, но, помимо этого, "Анжи" еще здорово повезло. Так или иначе, по итогам восьми туров хозяева этой игры выше и "Уфы", и "Енисея".
Питерцы вряд ли повторят промах "Динамо", но помучиться с Махачкалой, тем более на выезде придется. "Зенит" сейчас первый и он явно входит во вкус: если в первых турах чемпионата были встречи, где Санкт-Петербург играл не слишком задорно, то последнее время - во внутреннем чемпионате - таких ощущений нет. К тому же потихоньку возвращается Александр Кокорин (он забил в кубковом матче в Астрахани) и снова в строю Маммана - отличное подспорье для Семака.
"Краснодар" пока что проводит свой самый лучший сезон в премьер-лиге. Молодой тренер Мусаев справляется просто отлично, а за некоторые промахи - например, поражение от "Спартака" - на команду и ругаться не хочется. В кубке у "быков" все сложилось так же неплохо - ими был обыгран финалист прошлого розыгрыша курский "Авангард".
Машина времени. Дерби "Торпедо" и "Динамо" - дичь из нулевых
Нестабильное "Динамо" после удивительного поражения от Махачкалы выдало довольно унылое дерби с "Торпедо", которые было интересно только с точки зрения происходившего на трибунах. Зацепиться за очки в Краснодаре с такой формой "бело-голубым" будет очень непросто.
Закончился ли кризис - вот главный вопрос, касаемо "красно-белых". Как мы все прекрасно знаем, ровного и спокойного сезона в исполнении "красно-белых" не бывает. Каждый год происходят какие-то громкие скандалы или существенные игровые спады. На этот раз все была даже круче обычного - лайки, Глушаков и баня, а также пока еще не существенный провал в виде внезапных поражений от "Ахмата" и "Рапида".
Массимо Каррера: в "Спартаке" какое-то проклятие центральных защитников (видео)
"Черноморец" был обыгран с трудом, да и без потери не обошлось (пусть и не самой важной). Вылетел Петкович, игравший в центре обороны. С одной стороны, это не самый важный игрок нынешнего "Спартака", с другой - кто будет играть в случае (тьфу-тьфу-тьфу) травм Джикии или Боккетти?
Валерий Карпин: у меня настрой на матч со "Спартаком" будет зашкаливать. Шутка (видео)
А с точки зрения дополнительной интриги самое интересное здесь - возвращения Карпина в Москву. Очевидно, что у тренера будет дополнительная мотивация обыграть свою бывшую команду. Также интересно, как встретят московские болельщики Валерия Георгиевича. На чемпионском матче против "Ахмата" в сезоне 16-17 ему аплодировали, когда заметили на одной из лож.
Оба участника грядущего волжского дерби не сумели одолеть своих противников по кубку в основное время. С казанцами случилась вообще удивительно смешная история. Бывший игрок "Рубина" Александр Рязанцев, забивавший в славные года "Барселоне", не так давно перешел в "Химки" и забил мяч в свои ворота. В итоге Казань прошла дальше - Рязанцев, такое ощущение, продолжил работать на свой прежний клуб.
Самарцы, у которых в чемпионате пока что все совершенно не гладко, большую часть встречи уступали "Тамбову", но затем сравняли счет и уже в овертайме забили ещё один гол. Чего ждать от команды Тихонова на этот раз - решительно непонятно.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
"Оренбург" - ЦСКА
Пятница, 17:30. Матч премьер
Пятница, 17:30. Матч премьер
Московские "армейцы" на данный момент замечательно справляются с этим непростым сезоном смены поколений. ЦСКА вернулся в игру после двух пропущенных в Чехии, выдал неплохой перфоманс в дерби, в котором "красно-синие" были ближе к успеху, да и вообще - москвичи сейчас идут в пятерке. При всех кадровых сложностях - продолжают лечиться Магнуссон и Эрнандес, не вернулся Васин и в явно не лучшей форме Дзагоев - это очень классный результат.
Правда, "Оренбург" в первой трети сезона удивляет не меньше. В последних турах подопечные Федотова немного сбавили, но все равно хозяева грядущего матча идут следом за ЦСКА - шестыми. Этого ли мы ждали от команды, только вышедшей из ФНЛ?
В теории, если касаться физической готовности, у "армейцев" есть преимущество, - кубковый матч ЦСКА перенесен на октябрь, а "Оренбург" во вторник играл против "Динамо" из Барнаула. На деле Федотов выставил состав даже не близкий к основному.
"Урал" - "Арсенал"
Суббота, 11:30. Матч ТВ
Суббота, 11:30. Матч ТВ
Обе команды тяжело начинали этот сезон, обе потихоньку начинают приходить в себя. В принципе, это не должно удивлять, ведь и у Екатеринбурга, и у Тулы этим летом сменился тренер. В таких условиях, как показывает опыт, не всегда достаточно даже полноценных сборов, всегда нужна игровая практика, чтобы тренер и команда прочувствовали друг друга.
Несмотря на то, что Тула играла с "Сахалином", ездить на Дальний Восток "пушкарям" не пришлось. Кубковая игра прошла в Томске, поэтому никаких преимуществ в плане физической готовности "Урал" наверняка не получит. Екатеринбург же выступал в Нижнекамске. В случае с обеими клубами случились трудовые победы, на которые пришлось затратить определенные силы.
"Уфа" - "Енисей"
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Битва двух последних мест. Команда Томарова наконец-то прервала свою серию поражений, но для того, чтобы сказать, что "Уфа" вышла из кризиса, этого явно недостаточно. Тем более, если учесть, что башкирцы стали единственным представителем премьер-лиги, вылетевшим на стадии 1/16 кубка России. Российскому специалисту надо срочно исправлять положение и уводить свою команду из зоны вылета, иначе главный рулевой уфимцев может остаться без работы ещё до нового года. Ну а как иначе, если эта самая команда в прошлом сезоне пробилась в отбор еврокубков, а теперь тащится на предпоследнем месте?
С "Енисеем" все немного прозаичнее - команда только пробилась в премьер-лигу и пытается здесь выжить. Поражение в этой игре для "Енисея" не станет фатальным, а вот для "Уфы" - наверняка.
"Локомотив" - "Ахмат"
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Суббота, 19:00. Матч Премьер
"Железнодорожники", по-прежнему пребывающие в пике, посредине недели с огромным трудом перебодали "Балтику", пусть и сделали это удивительно красиво. Речь, конечно, о третьем голе москвичей, оформленным португальским нападающим Эдером.
Вы это видели?! #БалтикаЛоко pic.twitter.com/ynfOb6SV4w— ФК Локомотив (@fclokomotiv) September 26, 2018
В остальном, проблемы "Локомотива" никуда не делись. Учитывая, что одну проблемную команду из Москвы "Ахмат" пару недель назад уже грохнул на чужом поле, за матчем будет наблюдать ещё интереснее. Тем более, Рахимов ещё в прошлом веке играл в "Локомотиве" так же, как и в московском "Спартаке". Если грозненцы добьются успеха, можно будет говорить о тенденции.
"Анжи" - "Зенит"
Воскресенье, 14:00
Воскресенье, 14:00
Мы упрямо хоронили Махачкалу, а она взяла - и обыграла в прошлом туре "Динамо". Как сказал после встречи Дмитрий Хохлов, все дело было лишь в недооценке соперника, но, помимо этого, "Анжи" еще здорово повезло. Так или иначе, по итогам восьми туров хозяева этой игры выше и "Уфы", и "Енисея".
Питерцы вряд ли повторят промах "Динамо", но помучиться с Махачкалой, тем более на выезде придется. "Зенит" сейчас первый и он явно входит во вкус: если в первых турах чемпионата были встречи, где Санкт-Петербург играл не слишком задорно, то последнее время - во внутреннем чемпионате - таких ощущений нет. К тому же потихоньку возвращается Александр Кокорин (он забил в кубковом матче в Астрахани) и снова в строю Маммана - отличное подспорье для Семака.
"Краснодар" - "Динамо"
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
"Краснодар" пока что проводит свой самый лучший сезон в премьер-лиге. Молодой тренер Мусаев справляется просто отлично, а за некоторые промахи - например, поражение от "Спартака" - на команду и ругаться не хочется. В кубке у "быков" все сложилось так же неплохо - ими был обыгран финалист прошлого розыгрыша курский "Авангард".
Машина времени. Дерби "Торпедо" и "Динамо" - дичь из нулевых
Нестабильное "Динамо" после удивительного поражения от Махачкалы выдало довольно унылое дерби с "Торпедо", которые было интересно только с точки зрения происходившего на трибунах. Зацепиться за очки в Краснодаре с такой формой "бело-голубым" будет очень непросто.
"Спартак" - "Ростов"
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Закончился ли кризис - вот главный вопрос, касаемо "красно-белых". Как мы все прекрасно знаем, ровного и спокойного сезона в исполнении "красно-белых" не бывает. Каждый год происходят какие-то громкие скандалы или существенные игровые спады. На этот раз все была даже круче обычного - лайки, Глушаков и баня, а также пока еще не существенный провал в виде внезапных поражений от "Ахмата" и "Рапида".
Массимо Каррера: в "Спартаке" какое-то проклятие центральных защитников (видео)
"Черноморец" был обыгран с трудом, да и без потери не обошлось (пусть и не самой важной). Вылетел Петкович, игравший в центре обороны. С одной стороны, это не самый важный игрок нынешнего "Спартака", с другой - кто будет играть в случае (тьфу-тьфу-тьфу) травм Джикии или Боккетти?
Валерий Карпин: у меня настрой на матч со "Спартаком" будет зашкаливать. Шутка (видео)
А с точки зрения дополнительной интриги самое интересное здесь - возвращения Карпина в Москву. Очевидно, что у тренера будет дополнительная мотивация обыграть свою бывшую команду. Также интересно, как встретят московские болельщики Валерия Георгиевича. На чемпионском матче против "Ахмата" в сезоне 16-17 ему аплодировали, когда заметили на одной из лож.
"Рубин" - "Крылья Советов"
Понедельник, 19:30. Матч Премьер
Понедельник, 19:30. Матч Премьер
Оба участника грядущего волжского дерби не сумели одолеть своих противников по кубку в основное время. С казанцами случилась вообще удивительно смешная история. Бывший игрок "Рубина" Александр Рязанцев, забивавший в славные года "Барселоне", не так давно перешел в "Химки" и забил мяч в свои ворота. В итоге Казань прошла дальше - Рязанцев, такое ощущение, продолжил работать на свой прежний клуб.
Самарцы, у которых в чемпионате пока что все совершенно не гладко, большую часть встречи уступали "Тамбову", но затем сравняли счет и уже в овертайме забили ещё один гол. Чего ждать от команды Тихонова на этот раз - решительно непонятно.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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