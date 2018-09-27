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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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РФС: организация безопасности на матче "Торпедо" - "Динамо" была на хорошем уровне
Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФС Алексей Толкачев дал оценку организации матча 1/16 финала Олимп-Кубка России "Торпедо" - "Динамо" (0:1), который прошел в среду на стадионе им.Стрельцова.
"Необходимо понимать, что эта игра изначально носила характер встречи повышенной сложности. По итогам можно сказать, что все службы и ведомства, которые были задействованы в организации безопасности матча, выполнили все возможное и справились со своей задачей на самом высоком уровне.
Неоднократные попытки болельщиков подраться были своевременно пресечены полицией, контролерами-распорядителями и сотрудниками частного охранного предприятия. Поэтому не было допущено серьезных столкновений, хотя попытки мы с вами видели.
Понимаем, что инфраструктура стадиона несколько устаревшая. Насколько это было возможно, потоки фанатов разводили по разные стороны. Внутри арены болельщиков разделили. Так что с точки зрения организации безопасности все прошло на хорошем уровне. Серьезных претензий тут быть ни к кому не может", - цитирует Толкачева "Спорт-Экспресс".
"Необходимо понимать, что эта игра изначально носила характер встречи повышенной сложности. По итогам можно сказать, что все службы и ведомства, которые были задействованы в организации безопасности матча, выполнили все возможное и справились со своей задачей на самом высоком уровне.
Неоднократные попытки болельщиков подраться были своевременно пресечены полицией, контролерами-распорядителями и сотрудниками частного охранного предприятия. Поэтому не было допущено серьезных столкновений, хотя попытки мы с вами видели.
Понимаем, что инфраструктура стадиона несколько устаревшая. Насколько это было возможно, потоки фанатов разводили по разные стороны. Внутри арены болельщиков разделили. Так что с точки зрения организации безопасности все прошло на хорошем уровне. Серьезных претензий тут быть ни к кому не может", - цитирует Толкачева "Спорт-Экспресс".
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