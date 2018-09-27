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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Зенит" не получил штраф за квадрокоптер, упавший на поле во время игры со "Спартаком"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет принял решение не наказывать "Зенит" за упавший на поле "Крестовского" квадрокоптер во время матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1, 2 сентября).
"Мы получили письмо от премьер-лиги, в котором указано, что сейчас не существует мероприятий, связанных с защитой от беспилотных летательных аппаратов. На сегодняшний день эти меры находятся в статусе разработки. В связи с этим мы признали, что "Зенит" не виноват в данном дисциплинарном нарушении", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
"Мы получили письмо от премьер-лиги, в котором указано, что сейчас не существует мероприятий, связанных с защитой от беспилотных летательных аппаратов. На сегодняшний день эти меры находятся в статусе разработки. В связи с этим мы признали, что "Зенит" не виноват в данном дисциплинарном нарушении", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
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