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"Зенит" не получил штраф за квадрокоптер, упавший на поле во время игры со "Спартаком"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет принял решение не наказывать "Зенит" за упавший на поле "Крестовского" квадрокоптер во время матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1, 2 сентября).

"Мы получили письмо от премьер-лиги, в котором указано, что сейчас не существует мероприятий, связанных с защитой от беспилотных летательных аппаратов. На сегодняшний день эти меры находятся в статусе разработки. В связи с этим мы признали, что "Зенит" не виноват в данном дисциплинарном нарушении", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 20:42
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№13 Написал: Manchester United (Сегодня, 22:46) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Фаянсовых даже штрафовать западло))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№12 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 22:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
oyster,
Впрочем, ничего нового.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№11 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:29) #
  • -4
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Болеет за:
«Локомотив»
что сейчас не существует мероприятий, связанных с защитой от беспилотных летательных аппаратов.

У зенитчиков нету ЗРК, дожили блеать, а если террористы?


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№10 Написал: oyster (Сегодня, 22:14) #
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зеня вне правил и законов
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: Пивовед
банка пива- начинена пивом, в ней есть пиво, а значит, она не пустая.

значит в твоей голове пиво вместо мозгов?


я - ПивоВЕД, и значит, в моей голове мозги, а в них ЗНАНИЕ об этом напитке, его производстве, его сортах, его истории.

так-то, баклан.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
а если б эта куета была бы чем-нибудь начинена?
или свалилась на кого-нибудь ?

это нормально...в России живем, что нам какая-то куета с начинкой...

Цитата: Черный Лис
значит в твоей голове пиво вместо мозгов?

пиво быстро портится, оттого и куйню всяку. гонит Пиво...вот у меня водка с мозгами вперемешку в башке...стало быть всегда ясная и очень умная...в смысле голова моя smile


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:22) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
банка пива- начинена пивом, в ней есть пиво, а значит, она не пустая.

значит в твоей голове пиво вместо мозгов?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:03) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: Пивовед
дебилы млять.
а если б эта куета была бы чем-нибудь начинена?

а если бы твоя голова была чем-нибудь начинена, а не была пустой словно банка пива?


банка пива- начинена пивом, в ней есть пиво, а значит, она не пустая.
пустой может быть только банка ИЗ-ПОД пива, своей опустошённостью похожая на твою черепушку, глупый баклан.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:01) #
  • -2
  •  (12)

Натурально, шавки.

сейчас не существует мероприятий, связанных с защитой от беспилотных летательных аппаратов

Не удосужились статью написать (хотя прецеденты уже были), так что, кроме холуйства, мешало применить статью о бросании посторонних предметов?
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:59) #
  • -3
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
дебилы млять.
а если б эта куета была бы чем-нибудь начинена?

а если бы твоя голова была чем-нибудь начинена, а не была пустой словно банка пива?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:52) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
дебилы млять.
а если б эта куета была бы чем-нибудь начинена?
или свалилась на кого-нибудь ?

вот после дерби с конями командам выписали аж полмиллиона на двоих.
Спартаку только за баннеры сто тысяч.

а Зене за летучую квадру - ничего..

может быть, потому, что её и так штрафанули на неподъёмные тридцать тысяч рублей, и у КДК возникли сомнения в зенькиной платёжеспособности, чтоб не доводить клуб до банкротства ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 20:50) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
КАМАЗ
"Зенит" за упавший на поле "Крестовского" квадрокоптер во время матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1, 2 сентября).


Все-таки 1:1. Пока падал, по разу забили. Просто голы не показали из соображений безопасности (или вообще без соображений, на всякий случай).
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:47) #
  • -2
  •  (16)

Прикормленные шавки.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
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