Новости партнеров

"Спартак" продолжает подготовку к матчу с "Ростовом"

"Спартак" продолжает подготовку к воскресному матчу 9-го тура Премьер-Лиги против "Ростова".

День начался для красно-белых с индивидуальной работы в зале, затем состоялось теоретическое занятие, а после этого команда вышла на поле.

В тренировке не принимал участие защитник Марко Петкович, получивший травму в начале матча ОЛИМП — Кубка России против "Черноморца". У серба диагностирована контузия хрящей левого коленного сустава. При этом связки колена целы. Сроки выздоровления Петковича будут уточнены позже. Форвард Педро Роша выбыл на срок от 7 до 10 дней из-за микротравмы мышц передней группы левого бедра. Хавбек Михаил Игнатов, не летавший в Новороссийск по причине легкого недомогания, работает в общей группе.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Ростов
Сегодня, 19:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(3)
№4 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Главное, чтобы Федун подготовил....
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VS1976
Этих двоих можно навсегда куда-нибудь.

Вам дай волю, всех к стенке. angry


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 20:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Этих двоих можно навсегда куда-нибудь.


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:02) #
  • +2
  •  (4)

Петкович, Роша.. Гнать их поганой метлой.. Набрали шлака..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.