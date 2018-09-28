"Спартак" продолжает подготовку к матчу с "Ростовом"

"Спартак" продолжает подготовку к воскресному матчу 9-го тура Премьер-Лиги против "Ростова".День начался для красно-белых с индивидуальной работы в зале, затем состоялось теоретическое занятие, а после этого команда вышла на поле.В тренировке не принимал участие защитник Марко Петкович, получивший травму в начале матча ОЛИМП — Кубка России против "Черноморца". У серба диагностирована контузия хрящей левого коленного сустава. При этом связки колена целы. Сроки выздоровления Петковича будут уточнены позже. Форвард Педро Роша выбыл на срок от 7 до 10 дней из-за микротравмы мышц передней группы левого бедра. Хавбек Михаил Игнатов, не летавший в Новороссийск по причине легкого недомогания, работает в общей группе.