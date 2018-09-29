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Геннадий Орлов: "Спартак" и в чемпионский сезон играл так же, как сейчас

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах в игре московского "Спартака" в нынешнем сезоне.

"Массимо Каррера, хотя уже немолодой специалист, до России главным тренером никогда не работал, и соответствующего опыта ему не хватает. В Италию его, хотя он выиграл у нас чемпионат, никто не зовёт. Особого интереса к его фигуре нет. Это показатель. К тому же Каррера – заложник обстоятельств: он вынужден работать с такими игроками, как Боккетти или Попов, которых не просил. Просто потому, что они на контрактах. Если бы он сам набирал команду, она, возможно, играла бы иначе. Отсюда сложные взаимоотношения в команде. Это очень трудная история.

"Спартак" играл так же, но его футболисты не имели чемпионских титулов, и у них была сумасшедшая мотивация. И еще был хороший Промес, который, впрочем, ещё в конце прошлого сезона начал деградировать. Видимо, как раз мотивации не хватало, и он перестал тренироваться. Играл с большими паузами. Побегает пять минут – и останавливается.

Образец контригры – это ЦСКА. Думаю, в ближайшее время он будет вторым в турнирной таблице. А в концовке поведёт борьбу за золотые медали. Потому что "армейцы" прогрессируют. У молодых ребят нет осознания того, что они "титульные", а оно часто мешает нашим футболистам, пусть им ещё только 27-28 лет. Это как раз и касается "Спартака", - цитирует Орлова teamrussia.pro.
Теги: Орлов Спартак
Сегодня, 10:28
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№10 Написал: Apant1 (Сегодня, 11:31) #
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online

Говоря о скором втором месте ЦСКА, Геннадий явно не боится сглазить команду которая по его очень скромному мнению будет первой) Память у него коротка, в прошлом сезоне Зенит тоже начинал хорошо) Как бы не сглазил)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Что то я не вижу , что бы спартаковцы вспоминали Зенит.

ещё чего не хватало...всякая свинья буде Великий Зенит вспоминать, оно нам надо?
А ГСО всё верно сказал, особенно по ЦСКА.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 11:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
На самом деле как бы я ненавидел Орлова в чем то я с ним согласен и это правда. А сила в правде. И про Промеса в точку. Пересидел парень. А замену очень тяжело найти будет. Глушаков хоть и не топ игрок ну ключевой для команды и на нем игра строилась. А он вырезано-->вырезаноню творит... Сейчас очень тяжолая ситуация в команде. На данном этапе Карере действительно может не хватить опыта...
Регистрация: 23.01.2012 [жалоба]
№7 Написал: spiri (Сегодня, 11:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Гена нехило троллит!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№6 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сибирячок,
Плохо смотришь. На всех новостях о Зените мясные комментаторы сидят.

А Орлов все по делу сказал.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 10:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
В «чемпионский» сезон это говно отскакивало на последних минутах и пользовалось лояльностью судей практический в каждом туре


Вот она , вылезла шалава слабоумная.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 10:44) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
В «чемпионский» сезон это говно отскакивало на последних минутах и пользовалось лояльностью судей практический в каждом туре

Говно у тебя в штанах . И в зеркале по утрам ты его видишь...
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Эй, питерские, вы не за****ись постоянно о Спартаке пиздеть? Что то я не вижу , что бы спартаковцы вспоминали Зенит.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 10:38) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
В «чемпионский» сезон это говно отскакивало на последних минутах и пользовалось лояльностью судей практический в каждом туре
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 10:35) #
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Опять 25 .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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