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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Станислав Крицюк: "Краснодар" показывает качественный футбол, но есть над чем работать
Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк прокомментировал крупную победу над "Динамо" (3:0), передает корерспондент Rusfootball.info.
- В последних матчах мы показываем качественный футбол. Есть над чем работать. В атаке у нас все хорошо получается, нужно работать в защите. Игра идет. Надеемся, что также будем продолжать.
- Ушел Смолов, и команда раскрылась...
- Не думаю, что дело в его уходе. С ним или без него мы бы также играли.
- "Краснодар" занимает рекордное второе место. Нет ли желания обойти "Зенит"?
- Я люблю смотреть рекорды в конце сезона. Сейчас это не важно. Если в мае закончим в тройке, этот рекорд будет не важен. Главная цель - идти шаг за шагом, выигрывать в каждом матче и только потом увидим, где мы окажемся.
Сейчас ожиданий никаких, были сосредаточены на "Динамо", с послезавтра начнем готовиться к "Севилье".
Rusfootball.info
- В последних матчах мы показываем качественный футбол. Есть над чем работать. В атаке у нас все хорошо получается, нужно работать в защите. Игра идет. Надеемся, что также будем продолжать.
- Ушел Смолов, и команда раскрылась...
- Не думаю, что дело в его уходе. С ним или без него мы бы также играли.
- "Краснодар" занимает рекордное второе место. Нет ли желания обойти "Зенит"?
- Я люблю смотреть рекорды в конце сезона. Сейчас это не важно. Если в мае закончим в тройке, этот рекорд будет не важен. Главная цель - идти шаг за шагом, выигрывать в каждом матче и только потом увидим, где мы окажемся.
Сейчас ожиданий никаких, были сосредаточены на "Динамо", с послезавтра начнем готовиться к "Севилье".
Rusfootball.info
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