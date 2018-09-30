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Станислав Крицюк: "Краснодар" показывает качественный футбол, но есть над чем работать

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк прокомментировал крупную победу над "Динамо" (3:0), передает корерспондент Rusfootball.info.

- В последних матчах мы показываем качественный футбол. Есть над чем работать. В атаке у нас все хорошо получается, нужно работать в защите. Игра идет. Надеемся, что также будем продолжать.

- Ушел Смолов, и команда раскрылась...

- Не думаю, что дело в его уходе. С ним или без него мы бы также играли.

- "Краснодар" занимает рекордное второе место. Нет ли желания обойти "Зенит"?

- Я люблю смотреть рекорды в конце сезона. Сейчас это не важно. Если в мае закончим в тройке, этот рекорд будет не важен. Главная цель - идти шаг за шагом, выигрывать в каждом матче и только потом увидим, где мы окажемся.

Сейчас ожиданий никаких, были сосредаточены на "Динамо", с послезавтра начнем готовиться к "Севилье".

Rusfootball.info
Теги: Крицюк Краснодар Динамо
Сегодня, 20:01
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№1 Написал: Alex_Jj Alex_Jj (Сегодня, 21:06) #
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Так держать! И удачи, Стас!
Регистрация: 9.07.2016 [жалоба]
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