Станислав Крицюк: "Краснодар" показывает качественный футбол, но есть над чем работать

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк прокомментировал крупную победу над "Динамо" (3:0), передает корерспондент- В последних матчах мы показываем качественный футбол. Есть над чем работать. В атаке у нас все хорошо получается, нужно работать в защите. Игра идет. Надеемся, что также будем продолжать.- Не думаю, что дело в его уходе. С ним или без него мы бы также играли.- Я люблю смотреть рекорды в конце сезона. Сейчас это не важно. Если в мае закончим в тройке, этот рекорд будет не важен. Главная цель - идти шаг за шагом, выигрывать в каждом матче и только потом увидим, где мы окажемся.Сейчас ожиданий никаких, были сосредаточены на "Динамо", с послезавтра начнем готовиться к "Севилье".