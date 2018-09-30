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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Каррера и Комбаров не пожали друг другу руки после замены (видео)
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прошел мимо главного тренера Массимо Каррера и не пожал ему руку после того, как в матче 9-го тура чемпионата России с "Ростовом" был заменен на нападающего Зе Луиша.
Комбаров мимо Карреры. Но так бывает, особенно когда такой счёт pic.twitter.com/uUx5cmAK8E— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) September 30, 2018
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