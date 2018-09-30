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Каррера и Комбаров не пожали друг другу руки после замены (видео)

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прошел мимо главного тренера Массимо Каррера и не пожал ему руку после того, как в матче 9-го тура чемпионата России с "Ростовом" был заменен на нападающего Зе Луиша.

Теги: Каррера Комбаров Д. Спартак
Сегодня, 20:54
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№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:08) #
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вот сучары. каррера руководил,когда комбаров проходил мимо

Александр,
кто ты,тварь?!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: Александр Тверь (Сегодня, 21:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ЭТУ СУКУ КАРРЕРУ НАДО ГНАТЬ . КАРРЕРА ОБОРЗЕЛ. СПАРТАКУ С ЭТОЙ ГНИДОЙ БУДЕТ ПОСЛЕДИМ.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
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