Каррера и Комбаров не пожали друг другу руки после замены (видео)

Комбаров мимо Карреры. Но так бывает, особенно когда такой счёт pic.twitter.com/uUx5cmAK8E — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) September 30, 2018

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прошел мимо главного тренера Массимо Каррера и не пожал ему руку после того, как в матче 9-го тура чемпионата России с "Ростовом" был заменен на нападающего Зе Луиша.