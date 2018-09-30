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"Локомотив" поздравил Гуренко с днем рождения

"Локомотив" поздравил с днем рождения бывшего защитника клуба Сергея Гуренко.

Сегодня белорусу исполнилось 46 лет. Он является рекордсменом по матчам за "Локо" среди легионеров (352 игры).

Гуренко защищал цвета "Локомотива" с 1995 по 1999 и с 2003 по 2008 год. С прошлого года он возглавляет минское "Динамо".

Теги: Локомотив
Вчера, 23:14
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