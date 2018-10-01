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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Алексей Герасименко: пик Адриано был ещё в «Шахтёре», в «Милане» почти не играл, а «Спартак» подписывает его на большой контракт (3)
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Шок, сенсация, смотреть до конца! «Зенит» отдал победу «Анжи» (19)
Игорь Гамула: игроки "Зенита" сами виноваты в поражении от "Анжи"
Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула - о матче девятого тура чемпионата России "Анжи" - "Зенит" (2:1).
– Матч "Анжи" – "Зенит" смотрели?
– Да. Можно только порадоваться за махачкалинцев. Все их уже похоронили, а ребята продолжают набирать очки. Обыграли в Москве "Динамо", теперь вот "Зенит" хлопнули. Молодцы!
– Вдесятером победу вырвали!
– Игроки "Зенита" сами виноваты. Повели в счете и подумали, что дело в шляпе. Расслабились, проявили вальяжность – и пропустили два гола на ровном месте. Сначала Кузяев мяч не сумел вынести, затем Смольников навалил, привез пенальти.
– Но "Зенит" все равно фаворит номер один?
– Нет. "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" тоже будут бороться за золото. Да и "Локомотив" сбрасывать со счетов не стоит.
"Спорт-Экспресс"
– Матч "Анжи" – "Зенит" смотрели?
– Да. Можно только порадоваться за махачкалинцев. Все их уже похоронили, а ребята продолжают набирать очки. Обыграли в Москве "Динамо", теперь вот "Зенит" хлопнули. Молодцы!
– Вдесятером победу вырвали!
– Игроки "Зенита" сами виноваты. Повели в счете и подумали, что дело в шляпе. Расслабились, проявили вальяжность – и пропустили два гола на ровном месте. Сначала Кузяев мяч не сумел вынести, затем Смольников навалил, привез пенальти.
– Но "Зенит" все равно фаворит номер один?
– Нет. "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" тоже будут бороться за золото. Да и "Локомотив" сбрасывать со счетов не стоит.
"Спорт-Экспресс"
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