Сентябрь 2018-го стал лучшим месяцем в истории футбольного клуба "Краснодар"

Сентябрь нынешнего года стал лучшим месяцев в истории "Краснодара" по результатам официальных матчей."Быки" за прошедшие 30 дней одержали 6 побед в 6 матчах с разностью мячей 15:1.Команда провел 4 матча в чемпионате России, 1 - в Кубке России и еще 1 - в Лиге Европы. 4 из 6 игр "Краснодар" провел на выезде.