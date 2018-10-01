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Сентябрь 2018-го стал лучшим месяцем в истории футбольного клуба "Краснодар"

Сентябрь нынешнего года стал лучшим месяцев в истории "Краснодара" по результатам официальных матчей.

"Быки" за прошедшие 30 дней одержали 6 побед в 6 матчах с разностью мячей 15:1.

Команда провел 4 матча в чемпионате России, 1 - в Кубке России и еще 1 - в Лиге Европы. 4 из 6 игр "Краснодар" провел на выезде.

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар
Сегодня, 11:10
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№1 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 12:57) #
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Болеет за:
«Краснодар»
То ли еще будет


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
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