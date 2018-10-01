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"Унижать тех, благодаря кому получил новый контракт, нельзя" - Черданцев раскритиковал Карреру

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев в своем инстаграме раскритиковал главного тренера "Спартака".

"В спорте больших достижений нельзя жить прошлым. Даже если ты наконец выиграл, на следующий день выходишь на старт, чтобы опять побеждать. Это и есть дух победителя.

В футболе помимо результата есть ещё удовольствие от игры, поэтому, например, Клопп ничего не выиграл с Ливерпулем и даже проиграл несколько финалов, но он работает и восхищает игрой своей команды, потому что она играет в яркий футбол. Если нет ни того ни другого, тренера меняют. Это нормально. Карреру как бы то ни было все равно через 10 лет будут помнить как тренера, который вернул Спартаку титул, остальное забудут. Но сейчас тупик. В какой футбол играет Спартак, не понятно. Игроки не форме. Промес приехал в Испанию в таком состоянии, что сел в запас. Идёт постоянная чехарда с составом: тренер не уверен в своём выборе. Логику принятия решений по выбору состава понять невозможно, при том что Спартак собрал по российским меркам очень приличный состав.

Глушаков. То есть, получается он сам себя натренировал до такой степени, чтобы не попасть на чемпионат мира, а потом ещё и отправиться в молодёжную команду? А ведь ещё вчера были решающие голы Глушакова в чемпионском сезоне и подкаты Ещенко - без них Каррера бы чемпионат не выиграл. Каррера знает, какой путь проделал Ещенко от иркутского детского дома до сборной страны? Так унижать тех, благодаря кому в том числе, тренер получил новый контракт, нельзя. Главный тренер это сложная и неблагодарная профессия. Поэтому и говорят, что выигрывает команда, а проигрывает тренер.

Каррера приехал вторым тренером. Возможно, роль главного оказалась слишком сложной. Он говорил, что его всему научил Конте, но именно Конте после чемпионского сезона очень быстро перестали называть самым талантливым тренером Европы - ему не удалось задержаться в Челси надолго. Нет результата, пропало качество игры, проблемы с управлением игроками, отставка. Стандартный набор. Да, наверное, в Спартаке сложно работать. А где легко? Может быть, только в Ювентусе. Ведь даже в Реале меняют тренера, только что выигравшего Кубок чемпионов", - написал Черданцев.

Инстаграм Черданцева

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Спорт это такая деятельность, где главным мерилом является результат. В спорте больших достижений нельзя жить прошлым. Даже если ты наконец выиграл, на следующий день выходишь на старт, чтобы опять побеждать. Это и есть дух победителя. Футбол особенный спорт. Потому что футбол - зрелище. В футболе помимо результата есть ещё удовольствие от игры, поэтому, например, Клопп ничего не выиграл с Ливерпулем и даже проиграл несколько финалов, но он работает и восхищает игрой своей команды, потому что она играет в яркий футбол. Если нет ни того ни другого, тренера меняют. Это нормально. Карреру как бы то ни было все равно через 10 лет будут помнить как тренера, который вернул Спартаку титул, остальное забудут. Но сейчас тупик. В какой футбол играет Спартак, не понятно. Игроки не форме. Промес приехал в Испанию в таком состоянии, что сел в запас. Идёт постоянная чехарда с составом: тренер не уверен в своём выборе. Логику принятия решений по выбору состава понять невозможно, при том что Спартак собрал по российским меркам очень приличный состав. Глушаков. То есть, получается он сам себя натренировал до такой степени, чтобы не попасть на чемпионат мира, а потом ещё и отправиться в молодёжную команду? А ведь ещё вчера были решающие голы Глушакова в чемпионском сезоне и подкаты Ещенко - без них Каррера бы чемпионат не выиграл. Каррера знает, какой путь проделал Ещенко от иркутского детского дома до сборной страны? Так унижать тех, благодаря кому в том числе, тренер получил новый контракт, нельзя. Главный тренер это сложная и неблагодарная профессия. Поэтому и говорят, что выигрывает команда, а поигрывает тренер. Каррера приехал вторым тренером. Возможно, роль главного оказалась слишком сложной. Он говорил, что его всему научил Конте, но именно Конте после чемпионского сезона очень быстро перестали называть самым талантливым тренером Европы - ему не удалось задержаться в Челси надолго. Нет результата, пропало качество игры, проблемы с управлением игроками, отставка. Стандартный набор. Да, наверное, в Спартаке сложно работать. А где легко? Может быть, только в Ювентусе. Ведь даже в Реале меняют тренера, только что выигравшего Кубок чемпионов.

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Теги: Черданцев Каррера Спартак
Сегодня, 11:49
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№19 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:11) #
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Александр Робертович,
ПМСМ всё дело в командной скорости. Если перед любой атакой долго перекатывать мяч поперек, то впереди всё будет очень плотно прикрыто, а напов и ПЗ, способных с места нескольких защитников накрутить, нет. М.б. Джано командную игру обострит, если опять не сломается. А старики свое отыграли, справа с Самедовым сплошной нуль в атаке был.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№18 Написал: Александр Робертович Москва (Сегодня, 13:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
GS,


Надеяться на Еременко несолидно. Нападающих в Спартаке нет, плюс явный конфликт.

utekay,


Плохо, когда в серьезный разговор вмешивается идиот.

Blessing,


Надо быть совсем дурой (зачем бабам в футбол лазать, если есть кухня и гардероб?), чтобы считать самую легендарную команду страны "рядовой".
Регистрация: 21.07.2018 [жалоба]
№17 Написал: avnik море (Сегодня, 13:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Деда нету... Дед придет и шороху наведет - поставит на место Гогу (он же Юра, он же Жора.....). Какого деда? Деда Рейнгольда...
Ну, проиграли два матча подряд. Подумаешь, делов то. Зато как мощно перетрахнут коллектив! Как взбодрились преданные болельщики! Жизнь кипит! Назаров, ходят слухи, организовал уже ансамбль для воспроизведения здравниц для Карреры. Лепота!!!
Дед придет и объяснит правду. Он покажет кузькину мать этому комментаторшке...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№16 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:57) #
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online

Цитата: Primus
в лице Комбарова, Глушакова и Ещенко

Надо еще Фернандо добавить. Если пасы ближнему идут мимо, а любой кросс отдается через ближнего защитника, то ни о какой командной скорости речи быть не может, и противник успевает выстроить плотную защиту.

Если Еременко не наладит острые передачи, то этот сезон в топку.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№15 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 12:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
...Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею....Жванецкий
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№14 Написал: Makc33 (Сегодня, 12:55) #
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Чердак, а ты раскритикуй своего хозяина Миллера и посмотрим что с тобой будет
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№13 Написал: Primus Москва (Сегодня, 12:45) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Те, кто принёс чемпионство, уже просрали кубок России, который был фактически в кармане. Потом не прошли квалификацию к Лиге Чемпионов. Российский костяк команды в лице Комбарова, Глушакова и Ещенко резко снизил требование к себе. Тут два варианта - либо парни одумаются и завершат пару своих последних сезонов как и подобает профессионалам. Либо пусть показывают свои понты в другом месте
Кому-то рано или поздно приходится резать мясо.
И в данном случае Каррера прав


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№12 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 12:32) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
tiki,
Взаимосвязи нет. Тут главное поныть и повонять о тяжелой судьбинушке игроков, которые как написал сам Чердак, за неудовлетворительные результаты ответственности не несут.
И где тут собственно унижение? Их что оскорбляли? Принижали их заслуги? Они демонстрируют плохую форму, Глушаков уж точно. Что с такими прикажите делать? Комбаров следом скоро пойдет.
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
№11 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 12:17) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Чердака неприятно слушать и противно читать.заказушник сцаный


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:16) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Судьи перестали помогать и кончился Спартачишка


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:11) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nedva
Полностью согласен с Чердаком. Карера поплыл,

Как тут не поплыть, если кругом одно свинячье говно, по говну не ходят, только вплавь.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:08) #
  • +4
  •  (14)

Кот прочитал газету, завернул туда сельдь пряного посола. То нельзя, то можно - блеать всякая вошь мнит себя стратегом. Истерика начинала надоедать уже.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:08) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну и тренер не справляется и руководство и игроки,моё мнение,нужно ещё дать время Каррере до зимы,а там уже и принимать меры.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:03) #
  • 0
  •  (22)
Болеет за:
«Зенит»
Как разволновались все, из-за одной рядовой команды, хоть Караул кричи, беда прям государственного масштаба. Ростов смотрит и не понимает, а что произошло, мы что, должны были проиграть, ввиду непревзойдённой силы спартака..??? Или в Державе по умолчанию стоит Спартак вынесет всех? Зенит просрал вообще еле дышащему клубу, и тишина, а это, как никак ЗЕНИТ, а тут срань господня, и все засуетились, за голову хватаются, свиньи проиграли, эка невидаль, как снег на голову в ясную погоду?
В чемпионате 16 команд, и все чего-то стоят, а тут из банального просёра, банальной команды, сенсанцию устроили. Просто офигеть....
Хотя приятно, конечно.... confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:58) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Полностью согласен с Чердаком. Карера поплыл, постоянная чехарда с составом, испортил отношения со всеми... Арнольдыч, может пора мистеру в Аталанту? И позвать назад, извинившись, Пилипчука? И всю эту братию тренеров-варягов по домам?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:58) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Каррера знает, какой путь проделал Ещенко от иркутского детского дома до сборной страны? Так унижать тех, благодаря кому в том числе, тренер получил новый контракт, нельзя

я все понимаю...но как это взаимосвязано? Ещенко молодец, кто спорит.
но он же сам говорит не жить прошлым


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: Pesheneg Москва (Сегодня, 11:57) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: safonas
вот именно , чего жить прошлым, Глушак и Еся уже больше года ничего не плказывают на поле, так что их за старые заслуги ставить?

....также как Самед и "Навесов".....в ФНЛ на хрен.....


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Печенег
Регистрация: 7.06.2011 [жалоба]
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:53) #
  • -1
  •  (9)
online

Ну все - теперь пазл сложился. Это от руководства - сто болтов. Каррера обречен.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 11:53) #
  • +2
  •  (6)

вот именно , чего жить прошлым, Глушак и Еся уже больше года ничего не плказывают на поле, так что их за старые заслуги ставить?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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