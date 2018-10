"Унижать тех, благодаря кому получил новый контракт, нельзя" - Черданцев раскритиковал Карреру

View this post on Instagram

Спорт это такая деятельность, где главным мерилом является результат. В спорте больших достижений нельзя жить прошлым. Даже если ты наконец выиграл, на следующий день выходишь на старт, чтобы опять побеждать. Это и есть дух победителя. Футбол особенный спорт. Потому что футбол - зрелище. В футболе помимо результата есть ещё удовольствие от игры, поэтому, например, Клопп ничего не выиграл с Ливерпулем и даже проиграл несколько финалов, но он работает и восхищает игрой своей команды, потому что она играет в яркий футбол. Если нет ни того ни другого, тренера меняют. Это нормально. Карреру как бы то ни было все равно через 10 лет будут помнить как тренера, который вернул Спартаку титул, остальное забудут. Но сейчас тупик. В какой футбол играет Спартак, не понятно. Игроки не форме. Промес приехал в Испанию в таком состоянии, что сел в запас. Идёт постоянная чехарда с составом: тренер не уверен в своём выборе. Логику принятия решений по выбору состава понять невозможно, при том что Спартак собрал по российским меркам очень приличный состав. Глушаков. То есть, получается он сам себя натренировал до такой степени, чтобы не попасть на чемпионат мира, а потом ещё и отправиться в молодёжную команду? А ведь ещё вчера были решающие голы Глушакова в чемпионском сезоне и подкаты Ещенко - без них Каррера бы чемпионат не выиграл. Каррера знает, какой путь проделал Ещенко от иркутского детского дома до сборной страны? Так унижать тех, благодаря кому в том числе, тренер получил новый контракт, нельзя. Главный тренер это сложная и неблагодарная профессия. Поэтому и говорят, что выигрывает команда, а поигрывает тренер. Каррера приехал вторым тренером. Возможно, роль главного оказалась слишком сложной. Он говорил, что его всему научил Конте, но именно Конте после чемпионского сезона очень быстро перестали называть самым талантливым тренером Европы - ему не удалось задержаться в Челси надолго. Нет результата, пропало качество игры, проблемы с управлением игроками, отставка. Стандартный набор. Да, наверное, в Спартаке сложно работать. А где легко? Может быть, только в Ювентусе. Ведь даже в Реале меняют тренера, только что выигравшего Кубок чемпионов.