Новости партнеров

Филип Уремович: с такими результатами мы можем надеяться на попадание в Лигу Европы. Может даже в Лигу чемпионов

Защитник "Рубина" Филип Уремович прокомментировал победу в матче 9-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (2:1).

– Чувствую себя счастливым. Победа на последних секундах всегда приносит лучшие эмоции. Мы показали характер, показали свою игру. Нам нужно и дальше показывать такой футбол. Хотелось бы продолжить победную серию.

– Не было ощущения, что гол "Крыльев" пришёл из офсайда?

– Я не видел, как был забит гол в наши ворота. Но я и не слышал, чтобы кто-то кричал об офсайде, поэтому тоже не спорил.

– В моменте с неназначенным пенальти вы побежали всей командой к арбитру. Что там произошло?

– Я думаю, там был чистый пенальти. Мы все пытались доказать это арбитру. Возможно, это повлияло на нас, и мы забили такой важной гол на 94-й минуте.

– Бердыев не скрывал эмоции на поле после победного гола. Что он вам сказал в раздевалке?

– Он поздравил нас. Сказал, что мы показали нечто особенное, а также командный характер. Он остался удовлетворён нашей игрой.

– В турнирную таблицу уже начинаете смотреть?

– Сейчас мы можем быть выше или ниже в турнирной таблице. Но мы все надеемся, что с такими результатами мы окажемся в зоне Лиги Европы или, может, даже Лиги чемпионов.

БИЗНЕС Online
Теги: Рубин Крылья Советов
Сегодня, 01:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.