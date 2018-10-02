Филип Уремович: с такими результатами мы можем надеяться на попадание в Лигу Европы. Может даже в Лигу чемпионов

Защитник "Рубина" Филип Уремович прокомментировал победу в матче 9-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (2:1).– Чувствую себя счастливым. Победа на последних секундах всегда приносит лучшие эмоции. Мы показали характер, показали свою игру. Нам нужно и дальше показывать такой футбол. Хотелось бы продолжить победную серию.– Я не видел, как был забит гол в наши ворота. Но я и не слышал, чтобы кто-то кричал об офсайде, поэтому тоже не спорил.– Я думаю, там был чистый пенальти. Мы все пытались доказать это арбитру. Возможно, это повлияло на нас, и мы забили такой важной гол на 94-й минуте.– Он поздравил нас. Сказал, что мы показали нечто особенное, а также командный характер. Он остался удовлетворён нашей игрой.– Сейчас мы можем быть выше или ниже в турнирной таблице. Но мы все надеемся, что с такими результатами мы окажемся в зоне Лиги Европы или, может, даже Лиги чемпионов.