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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Филип Уремович: с такими результатами мы можем надеяться на попадание в Лигу Европы. Может даже в Лигу чемпионов
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Филип Уремович: с такими результатами мы можем надеяться на попадание в Лигу Европы. Может даже в Лигу чемпионов
Защитник "Рубина" Филип Уремович прокомментировал победу в матче 9-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (2:1).
– Чувствую себя счастливым. Победа на последних секундах всегда приносит лучшие эмоции. Мы показали характер, показали свою игру. Нам нужно и дальше показывать такой футбол. Хотелось бы продолжить победную серию.
– Не было ощущения, что гол "Крыльев" пришёл из офсайда?
– Я не видел, как был забит гол в наши ворота. Но я и не слышал, чтобы кто-то кричал об офсайде, поэтому тоже не спорил.
– В моменте с неназначенным пенальти вы побежали всей командой к арбитру. Что там произошло?
– Я думаю, там был чистый пенальти. Мы все пытались доказать это арбитру. Возможно, это повлияло на нас, и мы забили такой важной гол на 94-й минуте.
– Бердыев не скрывал эмоции на поле после победного гола. Что он вам сказал в раздевалке?
– Он поздравил нас. Сказал, что мы показали нечто особенное, а также командный характер. Он остался удовлетворён нашей игрой.
– В турнирную таблицу уже начинаете смотреть?
– Сейчас мы можем быть выше или ниже в турнирной таблице. Но мы все надеемся, что с такими результатами мы окажемся в зоне Лиги Европы или, может, даже Лиги чемпионов.
БИЗНЕС Online
– Чувствую себя счастливым. Победа на последних секундах всегда приносит лучшие эмоции. Мы показали характер, показали свою игру. Нам нужно и дальше показывать такой футбол. Хотелось бы продолжить победную серию.
– Не было ощущения, что гол "Крыльев" пришёл из офсайда?
– Я не видел, как был забит гол в наши ворота. Но я и не слышал, чтобы кто-то кричал об офсайде, поэтому тоже не спорил.
– В моменте с неназначенным пенальти вы побежали всей командой к арбитру. Что там произошло?
– Я думаю, там был чистый пенальти. Мы все пытались доказать это арбитру. Возможно, это повлияло на нас, и мы забили такой важной гол на 94-й минуте.
– Бердыев не скрывал эмоции на поле после победного гола. Что он вам сказал в раздевалке?
– Он поздравил нас. Сказал, что мы показали нечто особенное, а также командный характер. Он остался удовлетворён нашей игрой.
– В турнирную таблицу уже начинаете смотреть?
– Сейчас мы можем быть выше или ниже в турнирной таблице. Но мы все надеемся, что с такими результатами мы окажемся в зоне Лиги Европы или, может, даже Лиги чемпионов.
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