Магомед Адиев: к ребятам никаких претензий - им семьи нужно кормить

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:19
"Спартак" в матче с "Вильярреалом" установил антирекорд посещаемости в еврокубках на "Открытие Арене" (4)
"Спартак" в матче с "Вильярреалом" установил антирекорд посещаемости в еврокубках на "Открытие Арене" (4)
13:21
Константин Генич: на будущее Акинфеев будет знать, что крыть судей матом можно только в России (10)
Константин Генич: на будущее Акинфеев будет знать, что крыть судей матом можно только в России (10)
12:35
Сергей Хусаинов: "Спартак" сейчас не разваливается, а прогрессирует. Создаёт новые игровые связи (1)
Сергей Хусаинов: "Спартак" сейчас не разваливается, а прогрессирует. Создаёт новые игровые связи (1)
11:32
Гендиректор профсоюза футболистов: если "Анжи" снимется с чемпионата, это будет катастрофа (4)
Гендиректор профсоюза футболистов: если "Анжи" снимется с чемпионата, это будет катастрофа (4)
10:59
Сергей Силкин: Канчельскис на тренировку явился пьяным в хлам. Он не мог даже двух слов связать (14)
Сергей Силкин: Канчельскис на тренировку явился пьяным в хлам. Он не мог даже двух слов связать (14)
10:49
Силкин: готов был к работе и во второй лиге. Но только чтоб с задачей,а не просто распил денег (2)
Силкин: готов был к работе и во второй лиге. Но только чтоб с задачей,а не просто распил денег (2)
10:14
Пресс-служба ЦСКА представила проморолик к матчу с "Локомотивом", с использованием конструктора Lego (видео) (1)
Пресс-служба ЦСКА представила проморолик к матчу с "Локомотивом", с использованием конструктора Lego (видео) (1)
09:53
Международная организация "Sport for all" предложит России и Украине провести товарищеский матч (9)
Международная организация "Sport for all" предложит России и Украине провести товарищеский матч (9)
09:37
Вратарь, из-за которого "Ливерпуль" проиграл финал Лиги чемпионов, продолжает косячить (видео)
Вратарь, из-за которого "Ливерпуль" проиграл финал Лиги чемпионов, продолжает косячить (видео)
02:43
Сергей Веденеев: Лунев просто бог (5)
Сергей Веденеев: Лунев просто бог (5)
00:56
Массимо Каррера: если я ещё здесь, значит, Федун верит, что я ещё смогу сделать что-то хорошее (видео) (5)
Массимо Каррера: если я ещё здесь, значит, Федун верит, что я ещё смогу сделать что-то хорошее (видео) (5)
00:23
Торнике Окриашвили: я очень хотел, чтобы Классон именно так подбросил мяч, и я забил через себя (видео) (5)
Торнике Окриашвили: я очень хотел, чтобы Классон именно так подбросил мяч, и я забил через себя (видео) (5)
Магомед Адиев: к ребятам никаких претензий - им семьи нужно кормить
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев поделился мыслями о письме игроков команды, в котором они предупредили руководство клуба, что будут бойкотировать матчи, если им не выплатят долги по зарплате.
"Письмо действительно было написано. Ситуация такая, какая она есть. Но это не значит, что мы не готовимся к матчам. Мы в рабочем режиме готовимся к "Ахмату".
Ребят можно понять. Кто четыре месяца зарплату не получает, кто полгода. К ним нет никаких претензий - им семьи нужно кормить. Просто терпение кончилось. Президент сейчас ищет средства.
Не знаю, отреагирует ли вообще на это правительство Дагестана. Пока они молчат, никакой реакции", — рассказал Адиев.
Чемпионат
"Письмо действительно было написано. Ситуация такая, какая она есть. Но это не значит, что мы не готовимся к матчам. Мы в рабочем режиме готовимся к "Ахмату".
Ребят можно понять. Кто четыре месяца зарплату не получает, кто полгода. К ним нет никаких претензий - им семьи нужно кормить. Просто терпение кончилось. Президент сейчас ищет средства.
Не знаю, отреагирует ли вообще на это правительство Дагестана. Пока они молчат, никакой реакции", — рассказал Адиев.
Чемпионат
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.