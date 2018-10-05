Магомед Адиев: к ребятам никаких претензий - им семьи нужно кормить

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев поделился мыслями о письме игроков команды, в котором они предупредили руководство клуба, что будут бойкотировать матчи, если им не выплатят долги по зарплате."Письмо действительно было написано. Ситуация такая, какая она есть. Но это не значит, что мы не готовимся к матчам. Мы в рабочем режиме готовимся к "Ахмату".Ребят можно понять. Кто четыре месяца зарплату не получает, кто полгода. К ним нет никаких претензий - им семьи нужно кормить. Просто терпение кончилось. Президент сейчас ищет средства.Не знаю, отреагирует ли вообще на это правительство Дагестана. Пока они молчат, никакой реакции", — рассказал Адиев.