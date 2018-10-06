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"Спартак": Глушаков и Ещенко продолжают набирать форму в Тарасовке

Пресс-служба "Спартака" после победы над "Енисеем" со счетом 2:1 в матче 10-го тура молодежного первенства России рассказала, что Денис Глушаков и Андрей Ещенко продолжают набирать форму в Тарасовке.

"На трибунах манежа собралось более тысячи зрителей. Многие из них, очевидно, рассчитывали увидеть в составе красно-белых Андрея Ещенко и Дениса Глушакова. Однако оба они в Красноярск не полетели и продолжают набирать форму в Тарасовке", - говорится в сообщении "Спартака" на официальном сайте.
Теги: Глушаков Ещенко Спартак
Сегодня, 13:42
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#1  Parshin   (Сегодня, 13:55)
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Какую форму набирать - им на двоих уже 65 лет (31+34),
в самый раз по новому Указу - на Пенсию !!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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