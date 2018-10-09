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Александр Кожевников: будь я руководителем клуба, Кокорина и Мамаева в нем не было бы

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал инцидент с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, совершивших избиения чиновника Дениса Пака и Виктора Соловьева, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

- То, что натворили Кокорин и Мамаев, у меня просто не укладывается в голове, - говорит Кожевников. Это настоящий беспредел. В советское время за это бы арестовали и отправили за решетку.

- Случившийся инцидент отложит негативный отпечаток на спорт и на нашу страну в целом?

- Не самое приятное, конечно же. Любой человек может расслабиться, но зачем хамить и устраивать подобное? Это неуважение даже к самим себе.

- Что ждет главных действующих лиц?

- Как я понимаю, для начала - судебное разбирательство. Насколько я понимаю, все очень серьезно и наверняка наказание последует суровое. Они не просто футболисты, а граждане нашей страны. А россияне так вести себя не имеют права. Есть закон, который все расставит на свои места.

- Если через какое-то время они смогут продолжить карьеру, может быть, что руководители российских клубов откажутся брать таких скандальных игроков?

- Это будет абсолютно правильным решением. Будь я, например, руководителем клуба я был бы категорически против, чтобы такие спортсмены были в нашем коллективе. Это будет откладывать негативный отпечаток на клуб.

"Вечерняя Москва"
Теги: Кокорин Мамаев
Вчера, 23:11
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