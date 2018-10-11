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ГУ МВД: нет разницы, футболист или продавец. Вор должен сидеть в тюрьме

Столичные полицейские изучат данные о том, что видеозапись с моментом драки в кафе с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева якобы пытались перекупить, чтобы она не попала к следствию. Об этом заявил в среду начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

"Об этом нам тоже известно. Эти сообщения мы тоже изучаем и тоже дадим процессуальную оценку данному событию", - сказал он в эфире программы "Пусть говорят" в ответ на заявление ведущего о слухах, что запись пытались перекупить.

Титов подчеркнул, что полиция поддерживает позицию председателя экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антона Цветкова о том, что футболисты должны быть наказаны.

"Нам нет разницы, футболист он, хоккеист, спортсмен, продавец. Столичная полиция исповедует принцип Жеглова - вор должен сидеть в тюрьме", - сказал Титов.

ТАСС
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 00:23
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(1)
#7  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 02:09)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вор? Я помню Путин так отвечал на вопросы о Ходорковском. Или Кокоша с Мамаем что стырили еще?
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#6  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 01:28)
  • -1
  •  (1)

Цитата: Черный Лис
Нам нет разницы, футболист он, хоккеист, спортсмен, продавец. Столичная полиция исповедует принцип Жеглова - вор должен сидеть в тюрьме", - сказал Титов.

То-то я гляжу у нас все воры сидят. Во главе футбольных клубов и нефтяных корпораций....

Так напиши заявление. Инфой поделись,на худой конец


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#5  Черный Лис   (Сегодня, 01:12)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нам нет разницы, футболист он, хоккеист, спортсмен, продавец. Столичная полиция исповедует принцип Жеглова - вор должен сидеть в тюрьме", - сказал Титов.

То-то я гляжу у нас все воры сидят. Во главе футбольных клубов и нефтяных корпораций....
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#4  F.Totti  Rome (Сегодня, 00:49)
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  •  (2)

Горшочек,не вари


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Hey mambo, mambo italiano!
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#3  Skyline  СПБ (Сегодня, 00:37)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
лицимерные мрази. у вас закон избирательно действует.


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#2  Nastroenie  Москва (Сегодня, 00:29)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Столичная полиция исповедует принцип Жеглова - вор должен сидеть в тюрьме"

Кроме чеченских и дагестанских господ.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#1  xxxmasterxxx  x (Сегодня, 00:29)
  • 0
  •  (6)

Остановитесь, хватит
Регистрация: 26.09.2009 [жалоба]
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