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Источник: Аленичев будет уволен с поста главного тренера "Енисея" в ближайшие дни

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев может быть уволен в ближайшие дни.

"Енисей" проиграл четыре последних матча.

Аленичев по итогам сезона-2017/18 вывел "Енисей" в Премьер-Лигу, но после 10 туров команда занимает в турнирной таблице РПЛ последнее, 16-е место, набрав лишь 5 очков.

Sport24
Теги: Енисей Аленичев
Сегодня, 12:49
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#3  GS  Москва (Сегодня, 13:01)
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  •  (1)
online

serega_user,
Там пол-Амкара, любой из бывших тренеров Амкара.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#2  СМЭУ  СССР (Сегодня, 13:00)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: serega_user
А кто способен вытащить Енисей?

Ни кто . Наша доля это максимум 1-я лига. Да и она финансово многим не по-карману.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:51)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
А кто способен вытащить Енисей?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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