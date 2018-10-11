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В следующем сезоне на "Казань-Арене" может пройти матч КХЛ

В следующем сезоне на домашнем стадионе "Рубина", "Казань-арене", может состояться хоккейный матч регулярного чемпионата КХЛ.

"У КХЛ было желание провести такой матч в этом сезоне. Мы рассматривали это, но ни по срокам, ни по другим возможностям это не получается.

В этом сезоне у нас Матч звезд, слишком много всего будет, в феврале уже и "Рубин" начнет играть. Планируем провести такую игру в следующем сезоне", – сказал Якубов.

"Казань-Арена" была открыта в 2013 году и вмещает 45 379 человек. Стадион принимал церемонии открытия и закрытия Всемирной летней универсиады 2013 года, соревнования по плаванию в рамках чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года.

ТАСС
Теги: Рубин
Сегодня, 14:28
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#2  Академия   (Сегодня, 15:42)
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Болеет за:
«Рубин»
Цитата: stepanmlc
Бассейн был, теперь каток, что будет дальше?


шест для стриптиза
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
#1  stepanmlc   (Сегодня, 15:34)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Бассейн был, теперь каток, что будет дальше?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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