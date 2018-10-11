В следующем сезоне на "Казань-Арене" может пройти матч КХЛ

В следующем сезоне на домашнем стадионе "Рубина", "Казань-арене", может состояться хоккейный матч регулярного чемпионата КХЛ."У КХЛ было желание провести такой матч в этом сезоне. Мы рассматривали это, но ни по срокам, ни по другим возможностям это не получается.В этом сезоне у нас Матч звезд, слишком много всего будет, в феврале уже и "Рубин" начнет играть. Планируем провести такую игру в следующем сезоне", – сказал Якубов."Казань-Арена" была открыта в 2013 году и вмещает 45 379 человек. Стадион принимал церемонии открытия и закрытия Всемирной летней универсиады 2013 года, соревнования по плаванию в рамках чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года.