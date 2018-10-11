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"Зенит" отправит доходы от продаж футболок Кокорина в детские дома

"Зенит" будет отправлять деньги от продажи футболок с фамилией нападающего питерцев Александра Кокорина в детские дома города. Напомним, форвард помещен в изолятор на 48 часов.

"Сообщаем вам, что все денежные средства, вырученные от продажи продукции с фамилией «Кокорин» будут направлены в детские дома города Санкт-Петербурга", — сообщается на сайте официального магазина "Зенита".
Теги: Зенит Кокорин
Сегодня, 18:05
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5
(1)
#5  нетрал   (Сегодня, 18:51)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
дураки, что ли такое заявлять .....
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#4  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:42)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
идим1986ЦСКА,
Вы бы лучше за своими бабами следили, которые пьют и курят с 14-15 лет, а потом рожают не пойми кого
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#3  К.А.  Столица (Сегодня, 18:34)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
за все время?или такая неслыханная щедрорсть распространяется лишь на футболки,проданные после 8 октября?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#2  Antip7   (Сегодня, 18:16)
  • -1
  •  (1)
online

Кто теперь будет покупать футболки этого до..ба? Его жена?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#1  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 18:14)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вы бы *** лучше бы процент с нефти и газа на лечение детей отправляли... А то скидывается всей страной по смс...
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
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