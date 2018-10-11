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"Зенит" отправит доходы от продаж футболок Кокорина в детские дома
"Зенит" будет отправлять деньги от продажи футболок с фамилией нападающего питерцев Александра Кокорина в детские дома города. Напомним, форвард помещен в изолятор на 48 часов.
"Сообщаем вам, что все денежные средства, вырученные от продажи продукции с фамилией «Кокорин» будут направлены в детские дома города Санкт-Петербурга", — сообщается на сайте официального магазина "Зенита".
"Сообщаем вам, что все денежные средства, вырученные от продажи продукции с фамилией «Кокорин» будут направлены в детские дома города Санкт-Петербурга", — сообщается на сайте официального магазина "Зенита".
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