Источник: у Тины Канделаки теперь бессрочный контракт с "Матч ТВ"

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки продолжит работу на занимаемой должности.Срочный контракт с Канделаки с "Газпром-Медиа" завершился 30 сентября. Контракт стал бессрочным, поскольку организация не уведомила своего топ-менеджера о его расторжении.Канделаки занимает должность генпродюсера телеканала "Матч ТВ" с 2015 года