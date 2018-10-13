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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Источник: у Тины Канделаки теперь бессрочный контракт с "Матч ТВ"
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки продолжит работу на занимаемой должности.
Срочный контракт с Канделаки с "Газпром-Медиа" завершился 30 сентября. Контракт стал бессрочным, поскольку организация не уведомила своего топ-менеджера о его расторжении.
Канделаки занимает должность генпродюсера телеканала "Матч ТВ" с 2015 года
РБК
Срочный контракт с Канделаки с "Газпром-Медиа" завершился 30 сентября. Контракт стал бессрочным, поскольку организация не уведомила своего топ-менеджера о его расторжении.
Канделаки занимает должность генпродюсера телеканала "Матч ТВ" с 2015 года
РБК
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