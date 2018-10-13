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Источник: у Тины Канделаки теперь бессрочный контракт с "Матч ТВ"

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки продолжит работу на занимаемой должности.

Срочный контракт с Канделаки с "Газпром-Медиа" завершился 30 сентября. Контракт стал бессрочным, поскольку организация не уведомила своего топ-менеджера о его расторжении.

Канделаки занимает должность генпродюсера телеканала "Матч ТВ" с 2015 года

РБК
Сегодня, 08:30
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#3  ольный Вертер   (Сегодня, 11:23)
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  •  (1)
online

Пропал калабуховский дом
Регистрация: 13.10.2018 [жалоба]
#2  Fen   (Сегодня, 11:10)
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Болеет за:
ЦСКА
Это ни о чем не говорит, надо знать все детали трудового договора. Обычная практика, когда при досрочном расторжении срочного контракта по инициативе работодателя сотруднику выплачивается компенсация за неотработанный остаток контракта. При бессрочном контракте такая практика встречается не всегда, более того, в любой момент могут попросить освободить кресло.


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Болеть надо за любимый клуб, а не против остальных
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
#1  Realist2000   (Сегодня, 09:04)
  • +2
  •  (4)

Контрольный выстрел каналу.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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