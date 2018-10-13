Депутат Онищенко рассказал, что в Госдуме не поддерживают идею возвращения пива на стадионы

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что в Государственной Думе не поддерживают идею возвращения пива на стадионы."Мне достоверно стало известно, что в следующий понедельник наш законопроект будет рассматриваться законопроектной комиссией правительства. На него имеется отрицательное заключение министерства здравоохранения.Не случайно страны, в том числе и Казахстан, очень жестко ограничивают наличие ПЭТ-тары. А наше министерство спорта с подачи министерства финансов и сейчас лоббирует эту тему. Эмиссия идет, то есть алкоголь он вымывает из тела бутылки, причем вымывает самое опасное что там есть: дибутилфталат, то есть мономеры, из которого делается бутылка … алкоголь расширяет сосуды, увеличивается всасываемость и это прямым ходом идет в кровь человека.Если сейчас принять закон об алюминиевой бутылке, тема продажи алкоголя на трибунах отпадает полностью, вы понимаете Даже абсолютно трезвый человек, в состоянии высшего возбуждения, радости или недовольства, по поводу пропущенного или забитого гола, он же может швыряться начать, и мы часто видим это. А ПЭТ-бутылка вроде ну и что там", - рассказал депутат.