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Депутат Онищенко рассказал, что в Госдуме не поддерживают идею возвращения пива на стадионы

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что в Государственной Думе не поддерживают идею возвращения пива на стадионы.

"Мне достоверно стало известно, что в следующий понедельник наш законопроект будет рассматриваться законопроектной комиссией правительства. На него имеется отрицательное заключение министерства здравоохранения.

Не случайно страны, в том числе и Казахстан, очень жестко ограничивают наличие ПЭТ-тары. А наше министерство спорта с подачи министерства финансов и сейчас лоббирует эту тему. Эмиссия идет, то есть алкоголь он вымывает из тела бутылки, причем вымывает самое опасное что там есть: дибутилфталат, то есть мономеры, из которого делается бутылка … алкоголь расширяет сосуды, увеличивается всасываемость и это прямым ходом идет в кровь человека.

Если сейчас принять закон об алюминиевой бутылке, тема продажи алкоголя на трибунах отпадает полностью, вы понимаете Даже абсолютно трезвый человек, в состоянии высшего возбуждения, радости или недовольства, по поводу пропущенного или забитого гола, он же может швыряться начать, и мы часто видим это. А ПЭТ-бутылка вроде ну и что там", - рассказал депутат.

Р-Спорт
Сегодня, 09:52
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#1  Realist2000   (Сегодня, 10:15)
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  •  (3)

А не кажется ли вам,что это попахивает дискриминацией? Значит,во время ЧМ это не возбраняется(когда присутствуют иностранцы),а для своих запрет. Не нравится тара? Торгуйте на разлив в кофейной таре,люди возражать не будут.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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