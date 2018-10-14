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На матче Россия - Турция присутствует 38288 зрителей

На матче Лиги Наций между сборными России и Турции в Сочи на стадионе "Фишт" присутствует 38288 зрителей.

К 81-й минуте подопечные Станислава Черчесова ведут со счетом 2:0. Голами в составе нашей сборной отметились Роман Нойштедтер и Денис Черышев.
Теги: Сборная Турции Сборная России
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