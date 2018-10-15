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Валерий Газзаев: Головин в течение года выйдет на топовый уровень

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал успешное выступление национальной команды в Лиге наций.

"Две победы и ничья — это хороший результат, есть все шансы на то, чтобы занять первое место и продвинуться на дивизион выше. Сборная России подтверждает свой высокий уровень игры после того, как вошла в восьмерку лучших команд мирового футбола. П

Очень приятно, что Черышев становится одним из лучших бомбардиров национальной сборной. Человек показывает очень хорошую результативность, и мы надеемся, что в дальнейшем будет то же самое.

Думаю, в течение года выйдет на топовый уровень Александр Головин. Но для этого ему надо совершенствоваться в "Монако", который должен не за выживание бороться, а играть в Лиге чемпионов. Очень опасно, что Головин может в этой нервотрепке результатов потеряться", — приводит слова Газзаева "ТАСС".
Теги: Газзаев Головин Черышев Сборная России
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