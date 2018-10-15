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Адвокат Александра Кокорина обжаловал арест футболиста

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, арестованного по подозрению в хулиганстве, обжаловал решение суда. Об этом сообщил в сегодня, 15 октября, адвокат Олег Попов.

"Только что мы направили апелляцию в Тверской суд города Москвы на решение об избрании моему подзащитному меры пресечения в виде содержания под стражу", — цитирует Попов ТАСС.

В октябре суд первой инстанции до 8 декабря заключил под стражу форварда "Зенита" Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Теги: Кокорин
Сегодня, 17:30
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(3)
#14  alexey.shomin.9  Баден-Баден (Сегодня, 18:56)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Черный Лис,
ну, или хотя бы,эммм, предлагаемые его' братками' пять лямов))
Регистрация: 30.10.2012 [жалоба]
#13  liasport433   (Сегодня, 18:46)
  • 0
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выпустить, извинится, дать орден , сделать капитаном зенита и сборной..... и на ночь снять Орлова ему
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#12  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:27)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кокориных будут "мочить".... вот и чиновник Кокорин пошел в расход... https://news.mail.ru/incident/35057164/?frommail=1


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#11  Blessing  Спб (Сегодня, 18:24)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Должны на встречу пойти, отпустить. Спортсмену нельзя тюремная пайка, у него режим, может случится нарушение обмена веществ. А на ресторан, средств нету, все в дело пошли.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#10  diego milito 22   (Сегодня, 18:08)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Если считают, что была нарушена законность в процессе предварительного разбирательства и судебного заседания, та направь заявление в прокуратуру.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#9  Черный Лис   (Сегодня, 18:06)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
а на медаль согласен?

Только если без стула. И пусть медаль будет "За отвагу".
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#8  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:02)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
надо было заявить о полной невиновности и немедленном освобождении, мол Кокорину поручили передать поздравление с вручением звезды, но он перепутал и просто дал звезды


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#7  sssh53  Москва (Сегодня, 18:02)
  • -2
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На самом деле в обоих инцидентах заводилой был младший брат Кокорина. Кирюша то сам хоть что-то заработал в своей жизни, чтобы руками из под тишка махать
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 18:00)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Хочу чтобы меня побил Кокорин. Нет, я не мазохист, просто очень орден нужен....

а на медаль согласен?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  avnik  море (Сегодня, 17:56)
  • -4
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
виноват стул! а не какошка!


Вы аккуратнее про какашки. Чувак участвовал в государственном мероприятии по репетиции реакции народа на фуфловые видеоролики. Судя по тому, что народ в едином порыве осудил и затоптал - репетиция удалась. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#4  sssh53  Москва (Сегодня, 17:53)
  • 0
  •  (6)

Да просто надо отвлечь людей от насущных проблем, вот придумали тему, которую муссируют все СМИ. Но уж ордена Паку и его коллеге глубокая шизофрения. За какие заслуги? Давайте вся страна будет обдолбываться, мочить всех, кто не понравиться. Тех кто не статусный в морг, а кто повыше орденами благодарить.
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#3  Черный Лис   (Сегодня, 17:41)
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Хочу чтобы меня побил Кокорин. Нет, я не мазохист, просто очень орден нужен....
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#2  Marlboro  Москва (Сегодня, 17:37)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
avnik,
Значит получит звание.


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Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 17:32)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Эх, поздно - ордена закончились.. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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