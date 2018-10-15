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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Апелляция на арест Кокорина будет рассмотрена 19 октября
Апелляция на заключение под стражу нападающего "Зенита" Александра Кокорина будет рассмотрена в пятницу, 19 октября. Ранее Олег Попов, адвокат находящегося в СИЗО-2 "Бутырка" футболиста, сообщил, что направил апелляцию в Тверской суд города Москвы на решение об избрани его подзащитному меры пресечения в виде содержания под стражу.
"Апелляционную жалобу на постановление по Александру Кокорину рассмотрят 19 октября, в 11.00 в Московском городском суде", – сообщили в пресс-службе Тверского суда.
"Спорт-Экспресс"
"Апелляционную жалобу на постановление по Александру Кокорину рассмотрят 19 октября, в 11.00 в Московском городском суде", – сообщили в пресс-службе Тверского суда.
"Спорт-Экспресс"
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