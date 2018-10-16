Агент Петреску заявил, что тренер знает, что не получит деньги от "Кубани"

Главный тренер китайского "Гуйчжоу Чжичэн" Дан Петреску, ранее работавший в "Кубани", в курсе о том, что не сможет получить деньги, которые ему задолжал российский клуб, сказал агент румынского специалиста Николай Пырнэу.Петреску возглавил "Кубань" в июне 2016 года, но уже в октябре того же года была достигнута договоренность о прекращении сотрудничества. У клуба осталась задолженность перед тренером по выплате зарплаты. В июле Международная федерация футбола (ФИФА) наказала "Кубань" штрафом в размере 15 тысяч швейцарских франков за невыполнение финансовых обязательств.Ранее в пятницу палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) постановила прекратить производство по делу Петреску о применении санкций в отношении "Кубани" за неисполнение решения палаты от 23 декабря 2016 года на основании подпункта "а" пункта 2 статьи 45 Регламента РФС по разрешению споров. Также было прекращено производство 21 дела четырех тренеров и 13 футболистов, работавших в краснодарском клубе."Денег от "Кубани" Дан Петреску и остальные тренеры и футболисты, которые добивались через РФС погашения долгов, не увидят никогда. Петреску в курсе ситуации. РФС должен был решить вопрос, когда имел право снимать очки с "Кубани". РФС пытался сохранить клуб, но клуб не хотел, чтобы РФС сохранил его. Понимаю такое желание РФС с человеческой точки зрения, но здесь палка о двух концах", - сказал Пырнэу.