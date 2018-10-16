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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Адвокат: имея зарплату 17 миллионов в месяц, Денис хочет получать от жены еще 80 тысяч
Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал ход бракоразводного процесса перед сегодняшним заседанием Никулинского районного суда Москвы. Там будет рассмотрен вопрос по определению места жительства детей Глушаковых.
"Идет процесс по определению мест проживания детей и расторжению брака. Дарья Глушакова подала в Никулинский суд иск, в тот же день аналогичный иск Денис подал в инстанцию, которая находится в Миллерово Ростовской области – по месту своего рождения. Он надеялся, что дело рассмотрят там. Это достаточно распространенный фокус, не знаю на что рассчитывал Глушаков, учитывая, что ситуация получила большой резонанс.
Денис попытался перевести подсудность. Миллерово достаточно далеко от Москвы, там никто из пары не проживает. После того, как этот финт не получился, Глушаков стал выводить деньги из совместно нажитого имущества, как это уже известно. Мы об этом узнали и заявили ходатайство в суд на наложение ареста на счета. Суд удовлетворил наше ходатайство, но все равно деньги не перестали выводиться с общих счетов. Мы направили запросы в банк, чтобы подтвердить информацию. Если она подтвердится, то обратимся в правоохранительные органы для проверки и вынесения процессуального решения.
Сегодня был заявлен иск о расторжении брака и определение места жительства детей с мамой. Последний вопрос для нас с Дарьей – ключевой. Для Дениса важными являются алименты, потому что как мы видим по примеру коллег Глушакова по цеху, платить их они не любят.
Мы заявили на прошлом заседании о взыскании алиментов с Глушакова до вынесения окончательного решения по существу. Это предусмотрено статьей 108 семейного кодекса, потому что в период этого процесса детям все равно надо что-то кушать.
Глушаков в августе и сентябре перечислял средства, но в октябре этого не произошло. Мы подготовили все документы, сегодня заявим об этом суде. И рассчитываем, что суд удовлетворит наше ходатайство о взыскании алиментов до вынесения решения по существу. Это сегодня.
Глобально же предстоит определить место жительства детей. Глушаков не просто хочет, чтобы они остались у него, хотя непонятно как Денис собирается воспитывать, учитывая график футболиста. Абсурдным и циничным является намерение взыскивать с жены алименты в размере 80 тысяч рублей, имея доход в 17 миллионов рублей в месяц. При том, что Дарья находится в декретном отпуске.
Это Денис по закону должен выплачивать алименты до достижения его младшей дочери трехлетнего возраста (сейчас ей два года – Прим.). А он этого делать не хочет", - цитирует Жорина "Спорт-Экспресс".
"Идет процесс по определению мест проживания детей и расторжению брака. Дарья Глушакова подала в Никулинский суд иск, в тот же день аналогичный иск Денис подал в инстанцию, которая находится в Миллерово Ростовской области – по месту своего рождения. Он надеялся, что дело рассмотрят там. Это достаточно распространенный фокус, не знаю на что рассчитывал Глушаков, учитывая, что ситуация получила большой резонанс.
Денис попытался перевести подсудность. Миллерово достаточно далеко от Москвы, там никто из пары не проживает. После того, как этот финт не получился, Глушаков стал выводить деньги из совместно нажитого имущества, как это уже известно. Мы об этом узнали и заявили ходатайство в суд на наложение ареста на счета. Суд удовлетворил наше ходатайство, но все равно деньги не перестали выводиться с общих счетов. Мы направили запросы в банк, чтобы подтвердить информацию. Если она подтвердится, то обратимся в правоохранительные органы для проверки и вынесения процессуального решения.
Сегодня был заявлен иск о расторжении брака и определение места жительства детей с мамой. Последний вопрос для нас с Дарьей – ключевой. Для Дениса важными являются алименты, потому что как мы видим по примеру коллег Глушакова по цеху, платить их они не любят.
Мы заявили на прошлом заседании о взыскании алиментов с Глушакова до вынесения окончательного решения по существу. Это предусмотрено статьей 108 семейного кодекса, потому что в период этого процесса детям все равно надо что-то кушать.
Глушаков в августе и сентябре перечислял средства, но в октябре этого не произошло. Мы подготовили все документы, сегодня заявим об этом суде. И рассчитываем, что суд удовлетворит наше ходатайство о взыскании алиментов до вынесения решения по существу. Это сегодня.
Глобально же предстоит определить место жительства детей. Глушаков не просто хочет, чтобы они остались у него, хотя непонятно как Денис собирается воспитывать, учитывая график футболиста. Абсурдным и циничным является намерение взыскивать с жены алименты в размере 80 тысяч рублей, имея доход в 17 миллионов рублей в месяц. При том, что Дарья находится в декретном отпуске.
Это Денис по закону должен выплачивать алименты до достижения его младшей дочери трехлетнего возраста (сейчас ей два года – Прим.). А он этого делать не хочет", - цитирует Жорина "Спорт-Экспресс".
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