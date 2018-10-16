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Адвокат: имея зарплату 17 миллионов в месяц, Денис хочет получать от жены еще 80 тысяч

Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал ход бракоразводного процесса перед сегодняшним заседанием Никулинского районного суда Москвы. Там будет рассмотрен вопрос по определению места жительства детей Глушаковых.

"Идет процесс по определению мест проживания детей и расторжению брака. Дарья Глушакова подала в Никулинский суд иск, в тот же день аналогичный иск Денис подал в инстанцию, которая находится в Миллерово Ростовской области – по месту своего рождения. Он надеялся, что дело рассмотрят там. Это достаточно распространенный фокус, не знаю на что рассчитывал Глушаков, учитывая, что ситуация получила большой резонанс.

Денис попытался перевести подсудность. Миллерово достаточно далеко от Москвы, там никто из пары не проживает. После того, как этот финт не получился, Глушаков стал выводить деньги из совместно нажитого имущества, как это уже известно. Мы об этом узнали и заявили ходатайство в суд на наложение ареста на счета. Суд удовлетворил наше ходатайство, но все равно деньги не перестали выводиться с общих счетов. Мы направили запросы в банк, чтобы подтвердить информацию. Если она подтвердится, то обратимся в правоохранительные органы для проверки и вынесения процессуального решения.

Сегодня был заявлен иск о расторжении брака и определение места жительства детей с мамой. Последний вопрос для нас с Дарьей – ключевой. Для Дениса важными являются алименты, потому что как мы видим по примеру коллег Глушакова по цеху, платить их они не любят.

Мы заявили на прошлом заседании о взыскании алиментов с Глушакова до вынесения окончательного решения по существу. Это предусмотрено статьей 108 семейного кодекса, потому что в период этого процесса детям все равно надо что-то кушать.

Глушаков в августе и сентябре перечислял средства, но в октябре этого не произошло. Мы подготовили все документы, сегодня заявим об этом суде. И рассчитываем, что суд удовлетворит наше ходатайство о взыскании алиментов до вынесения решения по существу. Это сегодня.

Глобально же предстоит определить место жительства детей. Глушаков не просто хочет, чтобы они остались у него, хотя непонятно как Денис собирается воспитывать, учитывая график футболиста. Абсурдным и циничным является намерение взыскивать с жены алименты в размере 80 тысяч рублей, имея доход в 17 миллионов рублей в месяц. При том, что Дарья находится в декретном отпуске.

Это Денис по закону должен выплачивать алименты до достижения его младшей дочери трехлетнего возраста (сейчас ей два года – Прим.). А он этого делать не хочет", - цитирует Жорина "Спорт-Экспресс".
Теги: Глушаков
Сегодня, 12:51
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#18  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:57)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пусть берёт и на всю сумму покупает всё только детям, а ей чтобы ни копейки на руки.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#17  Сибирячок   (Сегодня, 14:55)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: shtnk19
Пацаны, как будто вы не знаете, что бабы делают с алиментами.

А ты думаешь, здесь все мозг включили на логику? Тут Спартаковец, поэтому навырезано-->вырезано логику. В их глазах Глушак станет героем только в их клубе. Даже если кого убьёт.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#16  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:46)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
P. Holmberg, что читается, слюнявится, нюхается, обсуждается, порождает срачи и т.д., все пойдет и сегодня это самая лучшая новость. Так что вот так как-то живем. И все, что говорится с обеих сторон, еще не факт, что истина.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#15  brysy  москва (Сегодня, 14:36)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Тут всё не так просто, ведь никто не знает, что и как у них было в семье до развода и если уже дело дошло то того, что он хочет мало того, что забрать детей, да ещё и взыскать с неё алименты и алименты не для самообогощения, эти 80тыс. он зарабатывает грубо говоря за 2 минуты, это для него даже не карманные деньги, значит там в семье произошло такое, что уже дошло до такого предела, что по всему видно там уже присутствует дикая ненависть друг к другу, во всяком случае у Глушакова к своей ещё пока жене, это происходит во многих семьях, где мужик работает и зарабатывает миллионы, а его жена мотается по бутикам и салонам красоты, а потом при разводе требует половину совместно нажитого и если мужик с головой, то он сделает так, что при расставании, его жёнушка остаётся с голой жо-ой, так что огульно осуждать человека, это неправильно, тем более этот жоркин поркин я смотрю цепляет всех бывших жёнушек футболистов, чтобы вести их грязные бракоразводные дела.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#14  nevada007   (Сегодня, 14:24)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
да это уже всё заепало.... если не ошибаюсь, то адвокат не имеет право распространяться о ходе дела.... тем более в сми.... если жена дала добро, тогда очевидно, кто здесь тварь!... алименты списываются по решению суда с личного счета, на который, по ходатайству этих дебилов, был наложен арест... а раз они только собираются заявить о невыплате в суде, тогда какие вопросы! да и середина октября всего лишь....с чего эта падла взял, что Денис не хочет платить?!.... по примеру коллег по цеху??? вообще тупой взрослый человек, что людей по одну капирку ставит???.... смешно... а по поводу 80тыс....... даже если это и правда, то это просто принцип.... значит не такая женушка и пушистая, раз Денис пошел на такое!... богатое имущество значит общенажитое, при безработной жене, а когда речь зашла об 80тыс., то всё... декрет... если так волнуешься о собственных детях, то даже не заикалась бы!... тут ещё вопрос, кто циник!.... по поводу того, как Глушаков собирается воспитывать детей.... епаный матрос, 21 век на дворе!!! это его дети.... в конце концов в помощь есть родители, няни.... в мире не только матери одиночки.... и самое вонючее в этой ситуации то, что жена направо-налево всему миру рассказывает, какая у нее херовая личная жизнь... да адекватным людям со своими проблемами плевать!!!... Заметьте... Глушаков сразу сказал, что это закрытая информация... всё, точка!...

короче, мужчины сайта, хватит др.чить на личную жизнь других людей.... устраивайте свою!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
#13  shtnk19  Москва (Сегодня, 14:18)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Как по мне Глушаков всё правильно делает. Он хочет оставить детей себе, чтобы не платить огромные алименты. А Дарья как раз добивается этих же огромных алиментов.

И дело не в том, что Дарья будет эти деньги тратить на детей, она их будет спускать на себя. Пацаны, как будто вы не знаете, что бабы делают с алиментами.
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
#12  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 14:15)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Барселона»
"Кушать детям надо" - а эта кошелка хоть день работала, чтобы детей то прокормить?! Строят из себя жертв...а из миллионных алиментов уверен на детей пойдет 1/10 часть если не меньше.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#11  Blessing  Спб (Сегодня, 14:01)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Какой негодяй, креста на нём нет, и как только земля таких носит, аморальных чудовищ.
Неужели можно быть таким человеком, повёл себя, как последняя свинья. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#10  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 13:54)
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Ростов»
Денис, ты опозорил всю Ростовскую область. Мне стыдно,. что я твой земляк.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#9  Кир Мяс   (Сегодня, 13:53)
  • +3
  •  (5)

Цитата: zen-it
настоящий капитан сраптака!!!

Сто пудов, молодец, что хочет воспитывать своих детей
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 13:28)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
гнида этот адвокат. болтает больше, чем дышит.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:24)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: truten74
Вот урод,гнида.

Если тщательно порыться в грязном белье,то это можно сказать про каждого.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#6  dreamcatcher   (Сегодня, 13:20)
  • +3
  •  (9)

Как сказал Василий Уткин, все ихние проблемы проистекают из поразительной жадности при поразительной глупости.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#5  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:01)
  • +1
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
настоящий капитан сраптака!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 12:59)
  • +10
  •  (18)

АДМИНЫ ВАМ ЕЩЕ НЕ НАДОЕЛО НЮХАТЬ ЧУЖИЕ ТРУСЫ? ИЛИ ЭТО ЧТО- ТО ИЗ ФРЕЙДА?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  СМЭУ  СССР (Сегодня, 12:56)
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Сибирь»
Дени держись. Идет давление через СМИ.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#2  sumzzz  Калининград (Сегодня, 12:54)
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
«Рубин»
Ну всё, убедил: Глушаков - дерьмовый отец и жадная скотина! ...да и футболист посредственный)


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#1  truten74   (Сегодня, 12:54)
  • -7
  •  (17)

Вот урод,гнида.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
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